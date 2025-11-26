ニューラルＧが大幅反発、駐車場ＡＩカメラをリアルタイムで解析するＡＩエージェントシステム開発 ニューラルＧが大幅反発、駐車場ＡＩカメラをリアルタイムで解析するＡＩエージェントシステム開発

ニューラルグループ<4056.T>が大幅反発している。この日、駐車場ＡＩカメラの画像をリアルタイムで解析するマルチモーダルＡＩエージェントシステムを開発したと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。



同システムは、画像と自然言語を組み合わせたマルチモーダルなＡＩ技術を活用し、駐車場などの屋外に設置されたカメラが取得する膨大な画像データのなかから、自然言語で指定したシーンを瞬時に検索できるシステム。具体的には、駐車場カメラの時系列画像群に対して「車両の物体検出」及び「車両の特徴量抽出」を高速で行う大規模モデルを独自の言語モデル基盤「ＮＥＵＲＡＬ．ＬＬＭ」のプラットフォーム上で構築し、更に抽出された車両情報を統計処理するＡＩエージェントを組み合わせることで、有益なビジネスインサイトを即座に提供することが可能になるとしている。



出所：MINKABU PRESS