マクドナルド×Francfrancの福袋2026が可愛すぎる♡豪華コラボアイテムに注目

Francfrancとマクドナルドという意外な組み合わせが、2026年の福袋で初コラボを実現！人気商品やキャラクターをモチーフに、Francfrancらしいカラーリングで仕上げた限定アイテム3点に、店頭販売価格最大合計3,910円相当の商品無料券が付いた特別なセットです。マクドナルド公式アプリで事前抽選販売となり、応募方法や特典内容もパワーアップ。可愛さと実用性のどちらも叶う福袋で、新年のお出かけがもっと楽しくなりそう♡

Francfranc×マクドナルドの豪華コラボ

今回の福袋には、コラボ限定デザインの「ビッグな保温・保冷バッグ」「ハンドタオル」「ビッグマックスープジャー」の3種がセットに。

マクドナルドの人気商品やキャラクターをモチーフにしつつ、Francfrancらしいカラーリングで仕上げた特別なラインナップです。

さらに、店頭販売価格最大合計3,910円相当のマクドナルド商品無料券も付属。販売価格は3,900円(税込)と、価格以上の満足感が得られる内容です♪

全3種のオリジナルアイテムを紹介

**「ビッグな保温・保冷バッグ」**は11Lの大容量で、幅28×奥行15×高さ33cm。肩掛けもでき、3色展開のうち1つがランダムで入ります。

**「ハンドタオル」**は25×25cmの使いやすいサイズで、グリマスやハンバーグラーなど人気キャラクターを配した4色展開。こちらも1つがランダム封入。

**「ビッグマックスープジャー」**は約300ml入り、幅9×奥行9×高さ11.4cm。ビッグマックモチーフのデザインで、保温・保冷機能付き。どのアイテムも可愛くて実用性◎です。

応募方法とスケジュールをチェック

応募はマクドナルド公式アプリのみで受け付け、12月1日(月)14:00～12月9日(火)23:59まで。

前年の福袋落選者は応募口数が1口追加され、「モバイルオーダーでお支払い」を選ぶとさらに1口追加。最大3口で応募可能です。抽選結果は12月16日(火)14:00に発表。

当選者は指定店舗で2026年1月1日(木)～1月9日(金)まで購入できます。商品無料券は全国のマクドナルド(一部除く)で使用でき、有効期限は2026年6月30日(火)までとなっています。

特別感あふれる福袋で新年を彩って♡

Francfrancとマクドナルドがタッグを組んだ今回の福袋は、ファンにはもちろん、実用性を求める方にもおすすめしたい豪華なセット。

使いやすいサイズ感のアイテムから、デザインの可愛さ、商品無料券のボリュームまで、新年を楽しくしてくれる魅力がぎゅっと詰まっています♪

事前抽選制のため、気になる方は早めの応募が必須。特別感たっぷりの限定アイテムで、2026年の始まりをワクワクに彩ってみてください♡