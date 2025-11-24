KEYUCAの新作インナーで冬支度♡薄手で発熱、快適を叶えるあたたかインナー

短い秋を感じる間もなく、急に真冬の寒さが訪れる今年。重ね着が増えて動きづらくなったり、ゴワつきや裾ズレに悩んだり…冬のインナー問題にストレスを感じていませんか？そんな声に応えるように、KEYUCAから新発売されたのが「H保湿Uネック発熱綿混あたたかインナー8分袖」。薄手なのにしっかり発熱し、さらに保湿機能まで備えた優秀インナーです♡家事や育児、通勤など忙しい毎日を快適に支えてくれます。

動きやすくて暖かい♡毎日使える実力派インナー



H保湿Uネック発熱綿混あたたかインナー8分袖

KEYUCAが10月27日に発売した「H保湿Uネック発熱綿混あたたかインナー8分袖」は、汗などの水分を吸収して発熱する「発熱綿混素材」を使用し、薄手でもしっかり暖かいのが魅力。

さらにレーヨン65％を含むしっとり柔らかな生地で肌触りも快適。肩まわりが動かしやすいオリジナル設計により、家事や育児、通勤時の動作もスムーズに。

価格は税込2,189円、カラーはチャコールグレー・ワイン・グレーベージュの3色、サイズはM・L・LL展開です。

夜用インナーで眠りも快適に。ナイトタイムもあたたかく



H 保湿綿混ナイトインナータートルネック

H 保湿綿混ナイトインナーフレンチ袖

KEYUCAでは、パジャマの下に着る夜専用の「H保湿綿混ナイトインナー」も展開。シルク由来の保湿加工で、しっとりやさしい肌触りが魅力です。

寝返りなどさまざまな寝姿勢に対応できる着心地の良さが人気。タートルネックとフレンチ袖の2種展開で、タートルネックは税込2,970円、フレンチ袖は税込1,980円。

カラーはそれぞれグレーベージュ、パープル、チャコールグレー。薄手で伸びる生地が体に馴染み、冬の夜を快適に過ごせます♪

寒さに負けない冬へ。インナーから快適さを纏おう



寒暖差が激しい季節こそ、インナー選びが快適さの鍵に。

KEYUCAの「H保湿Uネック発熱綿混あたたかインナー8分袖」と、「H保湿綿混ナイトインナー」は、毎日の生活をあたたかく、軽やかに支えてくれる冬の強い味方です。

重ね着のストレスを解消しながら、やさしく身体を包む着心地は一度着たら手放せなくなるはず♡今年の冬は、インナーから心地よさを整えてみませんか？