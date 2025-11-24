この冬だけのCafé Kitsunéへ。店舗限定スイーツと温かなドリンク♡

Maison Kitsunéが手がけるCaféKitsunéから、11月21日（金）より冬の限定メニューが登場します。ホリデームードを高める濃厚なホットドリンクや、地域ごとに趣向を凝らしたスペシャルスイーツがラインアップ♡青山・大阪・福岡では店舗限定メニューも揃い、ここでしか味わえない特別なひとときが楽しめます。自分へのご褒美にも、大切な誰かとのカフェタイムにもぴったりです♡

冬限定のホットドリンクで心まであたたかく



キャラメルヘーゼルナッツラテ/ホットチョコレート

この冬のCaféKitsunéでは、飲むだけでほっと癒される2種類のホットドリンクが登場します。

「キャラメルヘーゼルナッツラテ（\950）」は、自家製ヘーゼルナッツシロップとキャラメルシロップが香る贅沢な一杯。

刻んだヘーゼルナッツとキャラメルシュガーのトッピングにより、香ばしさと食感が加わり、寒い季節にぴったりの濃厚な味わいです。

「ホットチョコレート（\950）」は、ブラックとホワイトのチョコレートをブレンドしたリッチな風味に、カカオパルプのピューレが爽やかなアクセントをプラス。

2色のホイップにキツネ型チョコレートが飾られ、見た目にも可愛らしい冬限定ドリンクです。

※青山・渋谷・京都新風館・大阪・福岡で展開。

各地の店舗で楽しむ限定スイーツ



ケーキキツネ アップルハニー

フォンダンショコラ

キツネドーナツ コンテチーズ

フレンチトースト ショコラキャラメルバナナ

キツネサブレ

青山・大阪・福岡の3店舗では、それぞれの地域限定スイーツが登場。

青山・大阪・福岡共通の「ケーキキツネ アップルハニー（\900）」は、紅玉りんごのジュレと青森県産はちみつを使ったムースを重ねた優しい味わい。

プラリネやフィアンティーヌの香ばしい食感がアクセントとなり、雪の結晶型ホワイトチョコがホリデー気分を一層高めてくれます。

青山限定の「フォンダンショコラ（\900）」は、濃厚なチョコにほんのり香るコーヒーが大人の余韻を演出。アニスシードをしのばせたチョコレートクッキー生地が、深みのある香りを引き立てます。

大阪限定の「キツネドーナツ コンテチーズ（\750）」は、ふんわり生ドーナツに塩気とコクを感じるクリームを絞り、仕上げに香り高いコンテチーズをトッピング。

ブラックペッパーが全体をきりっと引き締める大人の味わいです。

福岡限定の「フレンチトースト ショコラキャラメルバナナ（\1500）」は、チョコアパレイユに浸したフレンチトーストにキャラメルクリームをたっぷり。

中のバナナとライムのコンポートが、甘味と酸味のバランスを絶妙に仕上げています。

さらに青山限定の「キツネサブレ（\580）」は、ホリデー仕様のデコレーションでギフトにもおすすめな一品です。

店舗ごとに変わる冬の楽しみ方を



CaféKitsunéの冬限定メニューは、味わいはもちろん、見た目や香りまでもホリデー感たっぷり。

地域ごとに異なるスイーツが用意されているため、訪れる店舗によって新しい発見があるのも魅力です♡

忙しい毎日の合間に、あたたかなドリンクやとびきり可愛いスイーツで、心まで満たされる時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

冬の特別なひとときを楽しむなら、ぜひ近くのCaféKitsunéへ。