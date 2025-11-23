LUSHのシャワージェリー『ゾウがつなぐ道』が登場♡自然保護を支える限定品

LUSHから、絶滅の危機にある野生動物たちを守るためのチャリティ商品『ゾウがつなぐ道』が数量限定で登場します。売上げの75％（税抜）がカメルーンの熱帯雨林を保全する団体に寄付され、マルミミゾウが安全に移動できる“緑の回廊”の再生に活用される特別な一品です。ベルガモットオイルやベチバーオイルが香る爽やかなシャワージェリーは、毎日のバスタイムを優しく包み込みながら、自然保護に寄り添う選択ができるアイテムです♡

限定シャワージェリー『ゾウがつなぐ道』



今回発売される『ゾウがつなぐ道』（シャワージェリー/洗浄料）は、80g 1,500円で数量限定のアイテム。

晴れやかなベルガモットオイルと、上品なウッディノートを奏でるベチバーオイルが重なる香りが特徴です。

海藻由来の保湿成分カラギーナンを配合し、ぷるんと弾力のあるジェリーが肌にうるおいを届けます。全国79店舗、公式オンラインストア、公式アプリで購入可能です。

自然と未来を守るチャリティの仕組み



売上げの75％（税抜）は、カメルーンで52,000ヘクタールの熱帯雨林を保全・再生するプロジェクトに寄付されます。

この地域はマルミミゾウをはじめとする野生動物たちの重要な生息地で、彼らが安全に移動できる「緑の回廊」の再生に役立てられます。

本商品はLUSHが世界的に取り組む「キーストーン商品」の一環で、第一弾の『オナガザルの未来のために』に続く第二弾として発売されます。

生態系を支える存在を守ることで、自然と人が共存する未来を目指すプロジェクトです。

心と肌に寄り添う、未来につながる一品を



『ゾウがつなぐ道』は、毎日のバスタイムを彩るだけでなく、地球の未来を守る活動に参加できる特別なシャワージェリーです。

心地よい香りに包まれながら使うひとときは、自分を癒しつつ、遠く離れた自然や動物たちの暮らしを支えるやさしい選択に。

数量限定のこの機会に、自然とつながる一歩を取り入れてみてはいかがでしょうか♪