¡ÚUFC¡Û¡ÖËÙ¸ý¶³»Ê vs. ¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡×¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤Þ¤È¤á¡¡¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¡¢ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤Ê¤É³ÊÆ®²È¤é13¿Í¤Î¸«²ò¤Ï¡Ä¡Ä
Áí¹ç³ÊÆ®²È¡¦ËÙ¸ý¶³»Ê¤ÎÌó9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëUFCÉüµ¢Àï¤¬¤Ä¤¤¤Ëº£ÈÕ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü3»þ¡Ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÙ¸ý¶³»Ê vs. ¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡×¤Ï22Æü¡ÊÆ±23Æü0»þ¡Ë¤«¤é¡¢¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Éー¥Ï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥«ー¥ÉÂè1»î¹ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥Õ¥é¥¤µé12°Ì¤Î¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤È¤Î¥é¥ó¥«ーÂÐ·è¤ò¡¢³ÊÆ®²È¤éÍ¼±¼Ô¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£YouTubeÆ°²è¤Ç¤Î¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¢£¸µUFC²¦¼Ô¤é¤âËÙ¸ý¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ
Áª¼ê¤Î¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤ÏËÙ¸ý¾¡Íø¤¬°µÅÝÅª¤À¡£
Æ±Ìç¤ÎUFC¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤Ï¡Ö¡ÊËÙ¸ý¤Î¡ËÂ¤Î»È¤¤Êý¤Ï¡¢UFC¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¸¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥Æ¥¤¥¯¤âº®¤¼¤ÆÈ½Äê¾¡¤Á¤â¡¢KO¤â¤¢¤ë¡×¤ÈËÙ¸ý¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¡£
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÀÄÌÚ¿¿Ìé¤Ï¡Ö¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¤ÎÁÈµ»¤¬ËÙ¸ý¤µ¤ó¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¸µUFC¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤ÎÀî¿¬Ã£Ìé»á¤Ï¡ÖÁêÀ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Å¤é¤¤Áê¼ê¡×¤È¿É¾¡¤ò¸«¹þ¤ó¤À¡£
¾¡ÇÔÍ½ÁÛ°ìÍ÷
¤Þ¤¿¡¢¸µUFCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥Ø¥ó¥êー¡¦¥»¥Õー¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¸µUFCÀ¤³¦¥¦¥§¥ë¥¿ーµé²¦¼Ô¤Î¥«¥Þ¥ë¡¦¥¦¥¹¥Þ¥ó¡Ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡Ë¤âËÙ¸ý¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¡£
ËÙ¸ý¤ò°ÊÁ°¤«¤éÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸µ¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Ï¡Ö¥Û¥ê¥°¥Á¤ÏºÍÇ½¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ÷Î¥¤Î¤È¤êÊý¤ä½ÐÆþ¤ê¤¬¤È¤Æ¤â¥È¥ê¥Ã¥ー¤Ç¡¢¥°¥Ã¤È¶á¤Å¤¤¤¿¤êÎ¥¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£²¦¼Ô¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Î¶¼°Ò¤À¡×¤ÈÀä»¿¡£¥¦¥¹¥Þ¥ó¤â¡Ö¥¿¥®¥ë¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤Î¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÀï¤À¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
Ç¯Îð¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ATT¤ÎÆ±Ìç¤ÇUFC¥é¥¤¥Èµé10°Ì¤Î¥Ø¥Êー¥È¡¦¥â¥¤¥«¥Î¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤âËÙ¸ý¤Î¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤Ç¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²¼¼ê¤ò¤·¤¿¤é¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¥¥Ä¤¤Áê¼ê¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¤¬¥¥ç¥¦¥¸¤¬¾¡¤Ä¤À¤í¤¦¡£¥¥ç¥¦¥¸¤ÏÂ®¤¹¤®¤ë¡×¤ÈËÙ¸ý¤Î¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÙ¸ý¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎUFCÉüµ¢Àï¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£ÂçÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
ËÙ¸ý¾¡ÍøÍ½ÁÛ
¡¦ÀÄÌÚ¿¿Ìé
¡¦Àî¿¬Ã£Ìé
¡¦ÃæÂ¼ÎÑÌé
¡¦¥¸¥ç¥Ó¥ó
¡¦¥Ø¥ó¥êー¡¦¥»¥Õー¥É¡Ê¸µUFCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡Ë
¡¦¥«¥Þ¥ë¡¦¥¦¥¹¥Þ¥ó¡Ê¸µUFCÀ¤³¦¥¦¥§¥ë¥¿ーµé²¦¼Ô¡Ë
¡¦¥Ø¥Êー¥È¡¦¥â¥¤¥«¥Î¡Ê¸½ÌòUFCÁª¼ê¡Ë
ËÙ¸ý¤ÎKO¾¡¤Á
¡¦º´Æ£¾¸÷
ËÙ¸ý¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á
¡¦Àðµ×ÊÝÇîÀµ
¡¦ÀÐÅÏ¿ÂÀÏº»á
¡¦Äá²°¹ÀÂåÉ½
¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥µーµ¯°ì
¡¦ËÌÊýÂçÃÏ