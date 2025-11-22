【Amazon】ブラックフライデーでAnkerの人気製品が最大45%オフ
今回は、セール価格になっているAnkerの製品をご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。
→Amazon「Anker」のページはこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
3台まとめてこれひとつ。「Prime Wall Charger」
コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
4,490円 → 2,690円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
幅広いスマホ機種やAirPodsにも対応するワイヤレス充電器
Anker PowerWave 10 Pad ワイヤレス充電器 Qi認証 iPhone 15シリーズ / 14シリーズ Galaxy AirPods 各種対応 最大10W出力 (ブラック)
1,490円 → 1,180円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
巻取り式で車内をすっきり整頓できるカーチャージャー
Anker Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル) iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max Galaxy Android スマートフォン ノートPC iPad 各種 その他機器対応
3,990円 → 2,790円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
持ち運びに便利な一体型＆巻き取り式ケーブルの充電器
約10,000回の折り曲げにも耐えるUSB-Cケーブル一体型の充電器
約7cmから約70cmの間で8段階での長さ調整が可能
最大7台の機器に同時充電。ノートPCやスマホへ急速充電が可能
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
9,990円 → 7,790円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
高い耐久性が特徴。USB-C&USB-Aの充電ケーブル
厚さ約5.8 mmの薄型コネクタで様々なスマホケースと合わせて使用可能
Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.0m ブラック USB-IF認証 高耐久ナイロン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy Google Pixel 各種対応
990円 → 640円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
7,990円 → 6,490円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i 」
Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
5,990円 → 4,490円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」
Ankerのスマートホームブランド「Eufy」の紛失防止トラッカー
Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Link (Android用) (紛失防止タグ) 【 Googleの「検索ハブ」に対応 (Android端末のみ) / なくしものが、無くなる/探し物/スマホが見つかる/スマホ鳴らす】
2,990円 → 1,790円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1度の充電で、最大1年間使用可能。Appleの「探す」に対応した紛失防止トラッカー
【アップグレード版】Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Card E30 (iPhone用) (充電式紛失防止タグ) 【充電対応/Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / スマートタグ/盗難防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/忘れ物防止/スマホ鳴らす】
4,990円 → 2,990円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
マグネット式のケーブルホルダーでデスク周りをスマートに
Anker Magnetic Cable Holder マグネット式 ケーブルホルダー ライトニングケーブル USB-C Micro USB 他対応 デスク周り 便利グッズ (ブラック)
1,690円 → 1,190円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
VGP2025 金賞の大人気モデル。モバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3」
その他のセール商品
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 24,800円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 17,700円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→Amazon「Anker」のページはこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります