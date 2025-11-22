【Amazon】ブラックフライデーでAnkerの人気製品が最大45%オフ
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールがスタートしました。先行セールの価格はブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール価格になっているAnkerの製品をご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。

→Amazon「Anker」のページはこちら

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

3台まとめてこれひとつ。「Prime Wall Charger」


Anker

Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max 他 iPhone シリーズ MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

8,490円 → 4,690円（45%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」


Anker

Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)

4,490円 → 2,690円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



幅広いスマホ機種やAirPodsにも対応するワイヤレス充電器


Anker

Anker PowerWave 10 Pad ワイヤレス充電器 Qi認証 iPhone 15シリーズ / 14シリーズ Galaxy AirPods 各種対応 最大10W出力 (ブラック)

1,490円 → 1,180円（21%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



巻取り式で車内をすっきり整頓できるカーチャージャー


Anker

Anker Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル) iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max Galaxy Android スマートフォン ノートPC iPad 各種 その他機器対応

3,990円 → 2,790円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



持ち運びに便利な一体型＆巻き取り式ケーブルの充電器


Anker

Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) 【PD対応/PSE技術基準適合/USB-C入力対応 / 165W出力 MacBook PD対応Windows PC iPad Pro iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 (ブラック)

14,990円 → 9,690円（35%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



約10,000回の折り曲げにも耐えるUSB-Cケーブル一体型の充電器


Anker

Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル) (モバイルバッテリー 20000mAh 87W出力 大容量 LEDディスプレイ搭載 USB-Cケーブル内蔵)【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合/急速充電】iPhone 17 / 16 / 15 Android MacBook その他各種機器対応 (ブラック)

7,990円 → 4,790円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



約7cmから約70cmの間で8段階での長さ調整が可能


Anker

Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) 10000mAh 45W出力 / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/巻取り式ケーブル/iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / iPhone Air/Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)

6,990円 → 4,890円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大7台の機器に同時充電。ノートPCやスマホへ急速充電が可能


Anker

Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック

9,990円 → 7,790円（22%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)

1,890円 → 1,290円（32%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



高い耐久性が特徴。USB-C&USB-Aの充電ケーブル


Anker

Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト

740円 → 660円（11%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



厚さ約5.8 mmの薄型コネクタで様々なスマホケースと合わせて使用可能


Anker

Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.0m ブラック USB-IF認証 高耐久ナイロン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy Google Pixel 各種対応

990円 → 640円（35%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」


Soundcore

Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック

7,990円 → 6,490円（19%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i 」


Soundcore

Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック

5,990円 → 4,490円（25%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

14,990円 → 11,990円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Ankerのスマートホームブランド「Eufy」の紛失防止トラッカー


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Link (Android用) (紛失防止タグ) 【 Googleの「検索ハブ」に対応 (Android端末のみ) / なくしものが、無くなる/探し物/スマホが見つかる/スマホ鳴らす】

2,990円 → 1,790円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1度の充電で、最大1年間使用可能。Appleの「探す」に対応した紛失防止トラッカー


Eufy (ユーフィ)

【アップグレード版】Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Card E30 (iPhone用) (充電式紛失防止タグ) 【充電対応/Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / スマートタグ/盗難防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/忘れ物防止/スマホ鳴らす】

4,990円 → 2,990円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



マグネット式のケーブルホルダーでデスク周りをスマートに


Anker

Anker Magnetic Cable Holder マグネット式 ケーブルホルダー ライトニングケーブル USB-C Micro USB 他対応 デスク周り 便利グッズ (ブラック)

1,690円 → 1,190円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



VGP2025 金賞の大人気モデル。モバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3」


NEBULA

Anker Nebula Capsule 3 (小型 Google TV搭載 モバイル プロジェクター)【家庭用 フルHD Netflix対応 200 ANSI ルーメン 最大120インチ 大画面 天井投影 8W スピーカー 自動台形補正 オートフォーカス バッテリー内蔵 ホームシアター ホームプロジェクター 持ち運び アンカー ネビュラ カプセル 3】

69,990円 → 49,990円（29%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール商品


Anker

Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (10000mAh 30W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/ケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 / iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max (ブルー)

7,990円 → 5,490円（31%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Anker

Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)【アップグレード版】(モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】 iPhone 17 / 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)

3,490円 → 2,690円（23%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

29,800円 → 24,800円（17%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定

21,800円 → 17,700円（19%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


