Áí¹ç¿ÇÎÅÀìÌç°å¤ÎÁ¤¿¹Íª°å»Õ¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖYouTube°åÎÅÂç³Ø ¡Ú1Æü10Ê¬¤ÇÊ¹¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¡Û¡×¤Ç¡Ö¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡ÛÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡ª¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎºÇ¶¯·ò¹¯³èÍÑ½Ñ 3Áª¡Ú¸½Ìò°å»Õ²òÀâ¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Æü¾ïÅª¤Ë¤è¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¿©¤ÙÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÂç²½¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÊýË¡¤ò²Ê³ØÅªº¬µò¤È¶¦¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÁ¤¿¹°å»Õ¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤Ç¤è¤¯³ú¤à¡×¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊý¤Ç¤¢¤ë¡£Á¤¿¹°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥ë¥³¥·¥Î¥ì¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹ï¤ó¤À¤ê¤è¤¯³ú¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ÚÁÇ¡Ö¥ß¥í¥·¥Ê¡¼¥¼¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤ÄÍ±×¤ÊÀ®Ê¬¡Ö¥¹¥ë¥Õ¥©¥é¥Õ¥¡¥ó¡×¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥¹¥ë¥Õ¥©¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã²¼¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢²ÃÇ®Ä´Íý¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ÖÃ»»þ´Ö¤Î¾ø¤·ÎÁÍý¡×¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£¥¹¥ë¥Õ¥©¥é¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¹ÚÁÇ¡Ö¥ß¥í¥·¥Ê¡¼¥¼¡×¤ÏÇ®¤Ë¼å¤¤¤¿¤á¡¢Á¤¿¹°å»Õ¤Ï¡ÖÄ¹»þ´Öè§¤Ç¤ë¤ÈÀ®Ê¬¤¬Î®¤ì½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÌÞÂÎ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£±ÉÍÜÁÇ¤ÎÂ»¼º¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¾ø¤¹Ä´ÍýË¡¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÈ¯¹Ú¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¤¬Í¸ú¤À¤È²òÀâ¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬»ý¤Ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤È¡¢È¯¹Ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆý»À¶Ý¤¬¡Ö¥À¥Ö¥ë¤ÇÄ²¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¥¶¥ï¡¼¥¯¥é¥¦¥È¤ä±öÊ¬¹µ¤¨¤á¤Î¥¥à¥Á¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç±öÊ¬¤Î¹â¤¤ÄÒÊª¤Ï°ß¤¬¤ó¤ä¹â·ì°µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¿È¶á¤Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤â¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÃÎ¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿©¤ÙÊý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æü¡¹¤Î¿©À¸³è¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
