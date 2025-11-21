この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題の動画「2025年発売のワイヤレスイヤホン最強はどれだ！フラグシップワイヤレスイヤホン4機種比較【Victor WOOD master,Technics,Bose,Audio-Technica】」で、イヤホンヘッドホン専門店eイヤホンPRスタッフ・ゆーでぃ氏が登場。今年発売のワイヤレスイヤホン4機種を徹底比較し、「本当に今年の最後の最後に、すごい良い製品が出てきたなぁ」と、2025年11月20日に発売したVICTORの新作「WOOD master」に熱い視線を送った。



今回比較されたのは、ビクター「WOOD master」、テクニクス「EAH-AZ100」、ボーズ「QuietComfort Ultra EarBuds 第2世代」、オーディオテクニカ「ATH-TWX9M2」の4機種。スペックや価格、音質、デザイン、装着感、ノイズキャンセリング、外音取り込み、マイク性能まで幅広く検証し、「どの製品も安定感があって満足できる装着感ですが、ビクターとオーディオテクニカは特に安定感があるスティック型」と細やかに解説した。



特にWOOD masterについては「ナチュラルで温かみを持ったサウンド。それでいてキレもあって様々な楽曲に合う」と称賛。「この4機種の中で最も空間の広がりを感じるし、最もナチュラルなサウンド」と、その実力を高く評価した。VICTOR STUDIOのエンジニアが手掛けた5種類のEQにも触れ、「EQを使うことで低音や高音の印象が大きく変化する」「個人的にはPROFESSIONAL 4がすごく良かった」と、独自の見解を示した。



ノイズキャンセリングや外音取り込みの比較では、「やっぱりノイキャンはBOSEやなって感じ」とBOSEに軍配を上げる一方、「外音取り込みはテクニクスAZ100が一番優秀だった」と評した。



最終的なまとめでは、「ナチュラルでバランスタイプ、プロのEQも楽しみたい方にWOOD master」「どのジャンルも万能なAZ-100」「低音好きにはBOSE」「高域の繊細さを感じたい人にはオーディオテクニカ」という選び方を推奨。「VICTORらしい唯一無二のサウンド、スペックもガチガチで使い勝手も抜群。いやこれはいいもの作ってきたな、という感じがします」とWOOD masterを絶賛し、「気になった方はぜひイヤホンヘッドホン専門店イヤホンでお試しを！」と締めくくった。