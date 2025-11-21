米大リーグ機構（ＭＬＢ）は２０日（日本時間２１日）、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手と高橋光成投手（２８）がメジャー全３０球団にポスティングを申請したことが通達されたことを発表した。４５日間の交渉期間は米東部時間の２１日午前８時（日本時間午後１０時）にスタートし、同２６年１月４日午後５時（同５日午前７時）に終了する。

ＭＬＢ公式サイトでも２人の争奪戦が本格的に始まることを報じた。「スラッガーの岡本と右腕の高橋はＭＬＢのＦＡにポスティングされた」という見出しで記事を公開。岡本については日本で２４８本塁打を放ち、１８〜２３年に６年連続で３０発以上を放ったことなどを紹介した上でＭＬＢ公式サイト記者の「今オフのＦＡでトップクラスの１人」と高い評価をした。

高橋については２２、２３年の２年間の防御率が２・２０で「圧倒的な成績を残した」としたが今季は三振率が１４・３％とメジャー平均の２２・２％よりも低く、「空振りを多く奪うタイプではなく、制球力に頼るスタイル」とも評価した。