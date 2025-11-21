£²½µÏ¢Â³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ±¿¡Ä½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¼ó¡×¤Ç¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼½é´þ¸¢¡¡¥Ï¥ê¼£ÎÅ¤ä¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î½èÃÖ¤â¼Â¤é¤º
¡¡£²£°£±£¹Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£²£·¡Ë¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡á¤¬¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼£·£´ÀïÌÜ¡Ê¥¢¥Þ»þÂå´Þ¤à¡Ë¤Ç½é¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ÎÎý½¬¤Çº¸¤Î¼ó¤ËµÞ·ã¤ÊÄË¤ß¤¬½±¤¦¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¼ó¡×¤È¤Ê¤ê¡¢£±£²¥Û¡¼¥ë½ªÎ»¸å¤Ë¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤òÃÇÇ°¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍèµ¨½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿£±£²·î¤ÎºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ê¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¡Ë¤ØÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤¿¡£½é¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê£²£³¡Ë¡áÂçÅì·úÂ÷¡á¡¢£²½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦ÏÆ¸µ²Ú¡Ê£²£¸¡Ë¡á£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÌî¤¬ÌµÇ°¤Î´þ¸¢¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¼ó¤Î·ãÄË¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¥×¥ì¡¼¤·¡¢Á°È¾¤Î£±£³¡¢£±£´ÈÖ¡¢£±£·¡¢£±£¸ÈÖ¤È£²ÅÙ¤ÎÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¡££±£²¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Î£³ÈÖ¥Ñ¡¼£³¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤ò¤¿¤¿¤¡¢£¶¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î£¸£¸°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¸å¡¢¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤º¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡½ÂÌî¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¾õ¶·¤ò¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüÄ«¡¢µ¤²¹£¹ÅÙ¤ÈÎä¤¨¹þ¤àÃæ¡¢Îý½¬¾ì¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¼ó¤Îº¸Â¦¤ËµÞ·ã¤ÊÄË¤ß¤¬Áö¤ê¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¼ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¥ê¼£ÎÅ¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤â»Ü¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÁ°È¾£¹¥Û¡¼¥ë¤Ï²ó¤ê¤¤Ã¤¿¤¬¡¢£³ÈÖ¤ÇÂè£±ÂÇ¤ò±¦¤ØÂç¤¤¯¶Ê¤²¤Æ£Ï£Â¤È¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò£³¤ÄÍî¤È¤·¤¿¡£Ä¾¸å¡¢¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ´þ¸¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î´þ¸¢¤Ï£·£´ÀïÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡£¼çÀï¾ì¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏºòÇ¯£¸·î¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Çº¸¤Î¸Ô´ØÀá¤«¤é¤Ç¤óÉô¤Ë¤«¤±¤¿ÄË¤ß¤Ç´þ¸¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÏÈ¯¾É¤·¤¿¾õ¶·¤ò¡Ö»î¹çÃæ¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿Âç²ñ¡£ºòÆü¤Þ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤¬Æþ¤ì¤Ð¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¿¡£Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿äÁ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀÕÇ¤´¶¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ø¤ä¤êÀÚ¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¡¢º£¤Î¾õ¶·¡¢µ¤»ý¤Á¤â¹Í¤¨¤Æ´þ¸¢¤·¤¿¡×¤È½ÂÌî¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÌî¤ÏÁ°½µ¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¡£º£µ¨Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤Ï£±£°£´°Ì¤Ç¥·¡¼¥É³ÎÊÝ¤òÆ¨¤·¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¬¡¢£²½µ¸å¤Ë¤ÏÍèµ¨¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡££±£¹Æü¤Ë¤Ï¡Ö£´Æü´ÖÀï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ£Ñ¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÊºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤ØÉÔ°Â¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÀ±Ìî¡¡¹À»Ê¡Ë
¡¡¢¡¤®¤Ã¤¯¤ê¼ó¡¡¼ó¤Î¶ÚÆù¤ä¤¸¤óÂÓ¤¬µÞ·ã¤ËÂ»½ý¤·¤Æµ¯¤³¤ë·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¾õÂÖ¤ÎÄÌ¾Î¡£Àµ¼°¤Ë¤Ï¡ÖµÞÀ¤±¤¤ÉôÄË¡×¡ÖµÞÀ¤±¤¤Éô¤Í¤ó¤¶¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£´¨¤¤»þ´ü¤Ï¼ó¼þ¤ê¤¬Îä¤¨¤Æ¶ÚÆù¤¬¹ÅÄ¾¤·¤Æ¾É¾õ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬ÄË¤á¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¡£