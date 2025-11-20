マツダの「新型コンパクトカー“予告編”」!? ちいさいけど「広そうな室内」×全長3.8m級で「ちょうどいいサイズ」！ 新型「MAZDA2」を期待させるJMS2025出展のショーカー「ビジョンXコンパクト」に注目

マツダの次世代コンパクトは「心が通うクルマ」になる!?

2025年10月29日から11月9日まで開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」において、マツダは2台のビジョンモデルを発表しました。

そのひとつである「MAZDA VISION X-COMPACT（マツダ ビジョン クロスコンパクト、以下ビジョンXコンパクト）」は、次期「マツダ2（デミオ）」を想わせるコンパクトモデルでした。

「MAZDA2」とは異なるパッケージングも新提案!?

【画像】超カッコいい！ これがマツダの「新型コンパクトカー“予告編”」です！ 画像で見る（30枚以上）

ビジョンXコンパクトは、全長3825mm×全幅1795mm×全高1470mmという小型サイズの5ドアモデル。

現行マツダ2（全長4080mm×全幅1695mm×全高1500mm）よりも全長が255mm短いといったサイズ感です。

エクステリアは、リアエンドに丸みをもたせたルーフラインが印象的で、可愛らしさとスポーティさがバランスよく融合されています。

また、Aピラー（フロントウインドウを支える柱）が前に出されており、コンパクトながら室内空間を広く感じさせる工夫も施されるなど、Aピラーの傾斜角が強い現行マツダ2とはパッケージングの発想も異なるようです。

フロントはシンプルなグリルレスデザインで、光るマツダロゴとシャープなヘッドライトが未来的な印象を演出しながらも、どこか現行マツダ2を思わせる雰囲気も。

リアまわりは丸型テールランプと張り出したフェンダーが特徴で、愛嬌と力強さを兼ね備えたデザインです。

足もとにはメッシュパターンをあしらったホイールを採用し、車両の四隅に配置されたタイヤが安定感あるスタンスを強調。サイドミラーにはデジタルアウターミラーを採用するなど、最新技術も盛り込まれています。

インテリアは非常にシンプル。「没入する一体感」をテーマに、ボディカラーがキャビン内に流れ込むようなデザインによって、内と外がつながるような一体感のある空間を演出しています。

Dシェイプステアリングやスポーツシート、小型シフトノブなど、細部にもデザインのこだわりが見られます。

メーターは円形の小型タイプで、その横にはスマートフォンを設置できる専用スペースを配置。一方で、一般的なセンターディスプレイはあえて廃止されています。

マツダによるとこれは「ドライバーが運転そのものに集中し、没入できる環境をつくるため」だといいます。

なおビジョンXコンパクトのパワートレインについては、現時点でなにも公表されていません。

マツダはビジョンXコンパクトについて、「人の感覚をデジタル化した人体・感性モデルと共感型AIの融合で、人とクルマの絆をさらに深めることを目指したモデル」と説明します。

たとえば、クルマと気取らない会話を交わしながら、行き先を提案してくれるなど、まるで親友のように自分の世界を広げてくれる存在を目指したといいます。

そんな「心が通うクルマ」を実現することが、マツダが描く「未来のスマートモビリティの姿」だというワケです。

まさにクルマが「相棒」となってくれるような、人に寄り添う新時代のモビリティ像といえるでしょう。

※ ※ ※

現行モデルのマツダ2は、「デミオ」時代から数えると、すでに10年以上が経過したモデルです。

ここ数年は「CX-60」や「CX-80」といった大型SUVモデルの開発に注力してきたマツダですが、ビジョンXコンパクトは、いよいよ同社がコンパクトカークラスの刷新に動き出すことを示す狼煙ともいえる存在です。

次期マツダ2がどのようなカタチで登場するのか。マツダが描く次世代コンパクトの方向性に、今後ますます注目が集まりそうです。