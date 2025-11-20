パリSGのモロッコ代表ハキミがアフリカ年間MVP受賞!「これは僕だけのものではない」
アフリカサッカー連盟(CAF)は19日、パリSGのモロッコ代表DFアクラフ・ハキミが2025年のアフリカ年間最優秀選手に選出されたことを発表した。
右サイドバックを主戦場とするハキミは、2024-25シーズンにUEFAチャンピオンズリーグ、リーグ・アン、クープ・ドゥ・フランスの主要タイトル3冠に大きく貢献。9月にはモロッコを3大会連続7回目のワールドカップに導いた。
初受賞の27歳DFは「このトロフィーは僕だけのものではありません。全てのアフリカ人、サッカー選手を目指す若いアフリカ人のためのものです。成功に必要なあらゆる環境を与えてくださったモハメド国王に感謝申し上げます」とコメントしている。
なお、女子では同胞のMFギズラン・シェバクが選ばれ、モロッコがダブル受賞を果たした。
