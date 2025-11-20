Æ¬¤ò²¥ÂÇ¤·¥«¥®¤ò¤«¤±¡ÖÀ¸¤¤¿¤Þ¤Þ¡×¾Æ¤»¦¤·¤¿¤«¡Ä40ºÐÈï¹ð¡Ö¶¥Äú¤Ç²¼ÀÁ¤±¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤µç¤·¡×ÈÈ¹ÔÆ°µ¡
¡ÖË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²Ð¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶¦ËÅ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÃË¤Ï¤³¤¦¶¡½Ò¤·¡¢£´¤Ä¤Îºá¤Î¤¦¤Á£³¤Ä¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
11·î14Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»¦¿Í¡¢¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¡¢º¾µ½¡¢º¾µ½Ì¤¿ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦¤ÎµÆÃÏ¾ÄÈï¹ð¡Ê40¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤À¡£¡Ç22Ç¯£µ·î¡¢µÆÃÏÈï¹ð¤Ï¸µÆâÁõ¹©¤ÎÂçÀ¾¼÷µ®¼õ·º¼Ô¡Ê34¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ÇÄ¨Ìò23Ç¯¤Î¼Â·º¤¬³ÎÄê¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·ÆâÁõ¹©»ö²ñ¼Ò¼ÒÄ¹£Á»á¡ÊÅö»þ43¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÊÛ¸îÂ¦¤ÏÂçÀ¾¼õ·º¼Ô¤¬»Å»ö¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀ¾¼õ·º¼Ô¤¬ÆÍÁ³£Á¤µ¤ó¤ò²¥¤ê»Ï¤á¡Ê²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê¤Ë¡Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¡£µÆÃÏÈï¹ð¤Ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë´ØÍ¿¤»¤º»öÌ³½ê¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÂçÀ¾¼õ·º¼Ô¤Ë¡ØÊó½·¤òÅÏ¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤·¶¨ÎÏ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤Î¤ÏµÆÃÏÈï¹ð¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ïÄ¾Á°¤Ë£Á¤µ¤ó¤Î»¦³²¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂçÀ¾¼õ·º¼Ô¤ËÁ÷¤ê¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹Á°¤ËÍúÎò¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ»ÊË¡Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤ÏµÆÃÏÈï¹ð¤ÈÂçÀ¾¼õ·º¼Ô¤ÎÂáÊáÄ¾¸å¤Ë¡¢Åö³º¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾Ü¤·¤¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ö·ï¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ä¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡½¡½¡£
¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë¾è¤êÁö¤êµî¤ë±ÇÁü
²°º¬¤Ï¾Æ¤±Íî¤Á¡¢ÊÉ¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤ËÇá¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤»¤ï¤·¤Ê¤¯¹Ô¤¸ò¤¦¾ÃËÉÂâ°÷¡£»ö·ïÄ¾¸å¤ÎÊü²Ð¸½¾ì¤Ï¡¢À¸¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ç22Ç¯11·î20Æü¡¢ºë¶Ì¸©·ÙÄ«²â½ð¤ÏµÆÃÏÈï¹ð¤ÈÂçÀ¾¼õ·º¼Ô¤Î£²¿Í¤ò»¦¿Í¤ä¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±»ÔÆâ¤ÎÆâÁõ²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê·óºî¶È¾ì¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢¼ÒÄ¹£Á»á¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡££Á»á¤Ï¸µÀÁ¤±¤Ç¡¢µÆÃÏÈï¹ð¤é¤Ï»Å»ö¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Á¤µ¤ó¤ÈµÆÃÏÈï¹ð¤é¤Ï¡¢¡Ç22Ç¯£±·î¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤ëÁ°Æü¤Î£µ·î13Æü¡¢£³¿Í¤ÏÂ¾¤Îºî¶È°÷¤È¤È¤â¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ØÆâÁõ¤Î»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£ºî¶È¤ÏÍâ14Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Þ¤Ç¤«¤«¤ê¡¢»öÌ³½ê¤Ç²ò»¶¤·¤¿¤Î¤ÏÄ«£µ»þÁ°¤Ç¤·¤¿¡£
µÆÃÏÈï¹ð¤ÈÂçÀ¾¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢ºÆ¤Ó²ñ¼Ò¤ËÌá¤êÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ö·ïÄ¾¸å¤Î·Ù»¡¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤Ç¡¢£²¿Í¤ÏÈÈ¹Ô¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø»ñºà¤ò¼è¤ê¤ËÌá¤Ã¤¿¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤¬Æ±¼Ò¤Î¥×¥ì¥Ï¥Ö·úÊª¤¬·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·119ÈÖÄÌÊó¤¹¤ë¡£»öÌ³½ê¥¹¥Ú¡¼¥¹Ìó37Ö¤¬Á´¾Æ¡£¾Æ¤±À×¤«¤é£Á»á¤Î¾Æ»àÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ï²Ð¤Îµ¤¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤¦¤¨·ìº¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤ÏÊü²Ð»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò³«»Ï¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤«¤é¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë¾è¤êÁö¤êµî¤ëµÆÃÏÈï¹ð¤ÈÂçÀ¾¼õ·º¼Ô¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÂáÊá¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ÄÇ¦¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÈÈ¹Ô¡×
¡ÖµÆÃÏÈï¹ð¤é£²¿Í¤Ï¡¢£Á¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ò¥Ð¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÆß´ï¤Ç²¿ÅÙ¤â²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££Á¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¹üÀÞ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ìÃæ¤«¤é¤Ï°ì»À²½ÃºÁÇ¤ò¸¡½Ð¡£»öÌ³½ê¤Î¥É¥¢¤Ï»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢£Á¤µ¤ó¤ÏË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¾Æ¤»¦¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿£²¿Í¤Ï¡¢Åö»þ¡ÖÆüÅö¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÆÃÏÈï¹ð¤¬£Á¤µ¤ó¤«¤éÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¡£ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿½é¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡Â¦¤¬¶Ã¤¯¤Ù¤ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖµÆÃÓÈï¹ð¤Ï£Á¤µ¤ó¤ÎÆâÁõ²ñ¼Ò¤Î²¼ÀÁ¤±¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÀ¾¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢µÆÃÏÈï¹ð¤Î¤µ¤é¤Ë²¼ÀÁ¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸¡»¡Â¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÆÃÏÈï¹ð¤Ï¶¥Äú¤Ê¤É¤Ë¥Ï¥Þ¤ê²¼ÀÁ¤±¶È¼Ô¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ëµç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£µÆÃÏÈï¹ð¤Ï¡¢£Á¤µ¤ó¤ò»¦³²¸å¤Ë²ñ¼Ò¤«¤é¥«¥Í¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò¤â¤Á¤«¤±ÂçÀ¾¼õ·º¼Ô¤È¶¦ËÅ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦»ÊË¡Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤ò²¿ÅÙ¤â²¥ÂÇ¤·À¸¤¤¿¤Þ¤Þ¾Æ¤»¦¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢»ÄÇ¦¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÈÈ¹Ô¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¶¦ÈÈ¼Ô¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤¬²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Èï¹ð¤Î¼çÄ¥¤Ï¿®¤Ô¤ç¤¦À¤Ë·ç¤±¤Þ¤¹¡£¸¡»¡Â¦¤âÁêÅö¤Ê¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
È½·è¤Ï12·î£µÆü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£