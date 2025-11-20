この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【経営者・個人事業主必見】コレをやってないのはマジでヤバいです！今すぐ活用して「お金の問題」を解決してください！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【経営者・個人事業主必見】コレをやってないのはマジでヤバいです！今すぐ活用して『お金の問題』を解決してください！」というテーマで、黒字社長こと市ノ澤翔氏が自身のYouTubeチャンネルで動画を公開した。市ノ澤氏は、1万社超の黒字経営指導経験を持つ経営のプロとして、小規模企業共済制度について徹底解説。「小規模企業共済を知らない経営者は損している」と強く語った。



市ノ澤氏は「小規模企業共済は個人事業主や中小企業経営者のための退職金積立制度。積み立てた金額が全額所得控除になるから、税金が大幅に減る。銀行に預けておくより断然お得」と説明。そのうえで、「節税効果だけでなく将来の退職金も手厚く準備できるので、やらない理由がない」と力説した。



具体的な節税効果については、「月7万円、年間84万円を積み立てるとして、最高税率55%なら『1年間で46万2千円も税金が減る』。しかも、積立額の最大9割までを貸付で引き出せば『16万8千円のキャッシュアウトで、節税額が25万～46万円。利回りは最大275%』という“裏技”も」と驚きの数字を紹介。さらに「これほどインパクトのある制度は滅多にない。加入しない理由は本当にない」と断言した。



また、市ノ澤氏は小規模企業共済について「国がやっている制度なので安全性が高いが、財政状態に関するリスクも完全ゼロではないという声もある」と触れつつも、「万が一の事も頭の片隅に置きつつ、政策の信頼性は高いと私は思う」と自身の見解を示した。



最後に「加入しておけば、法人としての節税効果も間接的に受けられる。余裕資金から始めて、節約しつつ老後資金も確保しよう」と経営者や個人事業主へアドバイス。「キャッシュリッチな経営者を目指して、夢や欲望を叶えるためにも、賢く制度を活用してほしい」と動画を締めくくった。