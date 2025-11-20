相鉄線「二俣川駅前」に“便利道路”開通！ 「免許センター利用者」にありがたい「保土ヶ谷BP直結」でめちゃ快適に！ 都市計画道路「鴨居上飯田線・保土ケ谷二俣川線」 19日開通

2本の道路を一体的に整備

横浜市道路局は2025年10月9日、旭区二俣川で工事を進めていた「鴨居上飯田線」と「保土ケ谷二俣川線」の開通日を発表。11月19日14時30分から一般開放します。

同時開通となる2本の道路は、周辺地域にどのような変化をもたらすのでしょうか。1つずつ見ていきましょう。

「鴨居上飯田線」の位置（画像：横浜市）。

【画像】超便利!? これが「鴨居上飯田線」と「保土ケ谷二俣川線」のルートです！（21枚）

鴨居上飯田線は、「ららぽーと横浜」近くの都筑区池辺町（いこのべちょう）から泉区の上飯田を結ぶ13.1kmの都市計画道路です。

大部分がまだ未開通ですが、開通すれば現状で「緑産業道路」しかない都筑区〜緑区〜旭区〜泉区エリアを便利に結ぶ道路となります。

このうち、「本宿・二俣川地区」の区間は、相鉄本線と相鉄いずみ野線を利用でき、免許センターや県立がんセンターにほど近い「二俣川駅」の南側に位置しています。

緑区側は未開通ですが、二俣川駅前では立派な地下トンネルが開通しており、暫定的に通行が可能です。ぐるりとループを描くように地上の大通りに接続するという、立体的で複雑な道路構造になっています。

駅前の大通りを渡ると、大型スーパーを擁する住宅街が広がり、多くの民家や集合住宅が建ち並びます。いずみ野線の南万騎が原駅からは、近くを通る東海道新幹線沿いのルートをたどり、そのまま泉区上飯田町方面に続いています。

本計画では、旭区本宿町から同区さちが丘までの総延長約1770mの区間で道路整備が進められました。今回新たに開通するのは、二俣川2丁目交差点から本宿町にかけての約780mの区間です。

これまで駅前から本宿町方面に移動するには、保土ヶ谷バイパスがあるため、これをくぐる複雑に入り組んだ下道を通り抜けることになり、大型車両は二俣川駅北側を通る厚木街道を経由するといった迂回ルートを取る必要がありました。

歩道が無く、急カーブや一方通行の区間などもあり、生活と物流の両面で非効率的かつ安全面に不安のある地域となっていました。

そこで、一部区間を駅前同様に地下トンネル化しつつ、二俣川駅前から本宿町方面へ直線的に接続する道路計画を立案しました。

整備区間の道路は、片側1車線の2車線道路となり、両側に幅4mの歩道が設けられます。複雑だった同エリアの交通が新しい道路に転換されることでスムーズな交通の流れを実現し、既存の周辺道路を利用する歩行者の安全性も向上すると期待されています。

※ ※ ※

一方、保土ケ谷二俣川線は旭区本宿町を通る主要道路の1つであり、鴨居上飯田線と接続しているほか、厚木街道や保土ケ谷バイパスを繋ぐ道路でもあり、地域の物流や生活を支える重要な道路です。

整備の対象となった区間は、鴨居上飯田線周辺と同じく歩道がない片側1車線の道路で、保土ヶ谷バイパスにアクセスできる道路としては、狭く不安のある道路でした。

鴨居上飯田線の改良で交通が転換すると、接続する同線の交通量が増加することは明らか。そこで、旭区本宿町の交差点から約400mの区間を、交通量増加に対応できるように片側1車線の2車線道路として、鴨居上飯田線と同様に整備しました。

一体的に整備を行う道路計画によって、保土ヶ谷バイパス「南本宿IC」まで直結する新たな道路ネットワークが実現します。

交通のアクセス性が向上するほか、災害時の緊急輸送機能の強化にも期待され、交通の転換によって地域で生活する人々の安全性も向上するでしょう。

ちなみに、道路が開通する11月19日には、10時から開通記念式典が催されるほか、11時45分から12時45分まで開通前の道路に入れるお披露目会も実施します。