夫の不倫相手は「同じ園のママ友」だった…2つの家庭が崩壊し、相手一家が引っ越すまでの泥沼実話【作者に聞く】
mamagirlにて2024年11月に公開された「仲良しママ友の最悪な裏切りが発覚！」が話題を集めている。夫と保育園で仲良しのママ友の不倫関係が発覚し、最終的に相手の家族が引っ越しをするという泥沼の展開を描いた作品だ。今回はプロット制作を担当したmamagirl編集部の梅田さんと、作画担当の瀬戸うなぎさんに、本作制作の裏側を聞いた。
■2つの家庭が崩壊した泥沼の実話
本作を描くきっかけについて、梅田さんは「知人経由で夫の不倫相手が同じ園に通うママ友だったという人のエピソードを聞いたことがあり、そのお話をもとに漫画化しました」と語る。
当初は不倫で盛り上がるも、最終的には2つの家庭が崩壊する結末だ。「道を踏み外した先にハッピーエンドはないというのを伝えたく、本作品を制作いたしました」と、梅田さんは作品に込めた意図を明かした。
作画の瀬戸うなぎさんは、主人公の心情が読者にわかりやすく伝わるよう意識したそうだ。日常から疑惑、確信、そして絶望、怒りへとジェットコースターのように変化する感情を、限られたページ数で読みやすくまとめることに工夫を凝らしたという。
■感情移入して描いた「自宅不倫」への怒り
ママ友と夫の不倫発覚シーンについて、瀬戸うなぎさんは「堂々と自宅で不倫しやがってムカつくな〜！」と、主人公に感情移入しながら描いたという。エンタメとして読者にも同じように怒りや楽しさを感じてほしいそうだ。
また、不倫相手が自分の家庭には事実を隠そうとした点について、梅田さんは「他人の家庭はどうなってもいいが自分の家庭は壊したくないなんて、都合がよすぎます」と憤る。作中の主人公の言葉通り、人を裏切る罪の重さを実感し、深く反省してほしいとの思いを述べた。
今後について瀬戸うなぎさんは、「シリアスになりすぎず、読者がクスッと笑えたり、スカッとするようなおもしろい作品を作っていきたいです」と意気込みを語った。
mamagirlでは女性が共感できる作品が数多く投稿されているので、興味があればこの機会にぜひ読んでみてほしい。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/瀬戸うなぎ
