【双子座】週間タロット占い《来週：2025年11月24日〜11月30日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月24日〜11月30日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『対人面での動きがあるでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周囲の人達との繋がりが華やかになっていくでしょう。けれど、その中でも自分の印象をしっかり残せるようです。仕事や公の場では強力なキャラクターの人に目立つ役割を取っていかれそうです。他の人達と一緒に気持ちが沈んでしまうかも知れません。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
小細工をしてしまうと余計に自分の印象が下がってしまう時です。ピュアな気持ちで大好きな気持ちを相手に無邪気に見せる方が、関係は上手くいくでしょう。シングルの方は、思い切りが足らない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が頑張れない心境で恋愛が放置になります。
｜時期｜
11月27日 親切をしすぎる ／ 11月28日 周囲を疑う
｜ラッキーアイテム｜
スナック菓子
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞