「ビスコ」や「ハリボー」が無料に。お菓子やドリンクがたっぷり無料なコンビニ4社の″1つ買うと1つもらえる″まとめ《11月18日時点》

ファミリーマート、ミニストップ、セブン-イレブン、ローソンのコンビニ4社では、2025年11月18日から24日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

11月18日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

ロッテ「ポップジョイ」シリーズも無料

ファミマでもらえる商品

ファミリーマート各店では、飲料やお菓子などがもらえます。

1つめの対象商品は、明治「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「キャラメル風味」「チョコレート風味」（各200ml）。

どちらか1本を購入すると、「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「ココア風味」「バナナ風味」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、沖縄県では実施していません。

2つめの対象商品は、クラシエ「メントス」の「グレープ」「ラムネ」「フィーリングベリーグッド」です。

いずれか1個を購入すると、同商品のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、明治「ブルガリアヨーグルト 果実Special」の「洋梨ミックス」「フルーツバリエ」。

どちらか1個を購入すると、「ブルガリアヨーグルト脂肪0 ジューシー果実」の「ブルーベリー＆3種のベリー」「苺」（各180g）のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、沖縄県では実施していません。

引換期間は、いずれも11月25日7時から12月1日まで。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンしてファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「爽健美茶」と「綾鷹」（各300ml）。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

2つめの対象商品は、ロッテ「ブレミアムガーナ」各種。

いずれか1個を購入すると、「チョコレート ポップジョイ」各種のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも11月25日から12月1日まで。

ミニストップでもらえる商品

ミニストップ各店でも、飲料がもらえます。

対象商品は、サントリー「クラフトボス 特製アップルティーホット」（450ml）と「GREEN DA・KA・RA」（600ml）です。

どちらか1本を購入すると、「クラフトボスフルーツティーエード」（600ml）、「世界のTEA 甘桃ティーラテ HOT」（450ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は11月25日から12月8日まで。

セブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店でも、飲料がもらえます。

対象商品は、「セブンプレミアム」の「ルイボスティー」と「ジャスミン茶」（各600ml）。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は11月25日から12月8日まで。

また、セブン-イレブンのアプリ会員限定でもキャンペーンを実施しています。

対象商品は、サントリー「天然水」（550ml）。

1本購入すると、「特水」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は11月25日から12月8日まで。

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、飲料やお菓子がもらえます。

1つめの対象商品は、伊藤園「エビアン」（330ml）です。

1本購入すると、「エビアン」（750ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、サントリー「ボス コーヒーファーム ブラックホット」。

1本購入すると、「ボス コーヒーファーム カフェラテホット」（各440ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、「ハリボー」の「ゴールドベア」「ハッピーコーラ」「ハッピーグレープ」（各80g）です。

いずれか1個を購入すると、「ハリボー フルーティーバスケット」（45g）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、江崎グリコ「メンタルバランスチョコレートGABA ビタースタンドパウチ」と「LIBERA ビター」（各50g）です。

どちらか1個を購入すると、「ビスコ 発酵バター」（15枚）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも11月25日から12月1日まで。

コンビニ各社で実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーン。今週はバラエティ豊かな飲料やお菓子などがお得になっています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ