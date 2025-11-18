半年間「水」も「食べ物」も口にせず腎機能が崩壊…女性活動家が命がけで闘ったイラン刑務所の”11カ月”の違法拘禁への「怨念」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ヘンガメ・シャヒディ

ヘンガメ・シャヒディ（1975年生まれ）はジャーナリスト、記者であり、女性の権利活動家である。

何度かの逮捕歴があり、最初の逮捕は大統領選挙にまつわる一連の出来事のあとで、拘禁は2009年の7月から11月まで続いた。2010年3月、「国を脅かす意図を持って集会、共謀した」「国の代表を侮辱した」という罪で6年の禁固刑を科された。そして再び2016年の7月と2017年3月に逮捕され、同年9月に釈放された。2018年6月、再び逮捕され、同年12月、革命裁判所第15支部のサラバティ裁判官により、12年の禁固刑を言い渡された。また、2年間はいかなる政治組織にも参加できず、オンラインメディアでの活動も許されていない。

ヘンガメの娘、パルミスは母親との面会のため、エヴィーン刑務所の241棟に何度も足を運び、つらい思いをしている。ヘンガメは独房拘禁を4回経験している。

低下する腎機能

--241棟の独房の状況について教えてください。

241棟の独房は209棟とは違った。シャワーとトイレが半壁で仕切られていた。部屋の大きさは2.5メートル四方くらい。360度回る監視カメラが天井にあり、独房の様子をすべて見渡していた。

そのカメラ、つまり職員の目の前でトイレやシャワーをせざるをえない状況だったのだ。これは精神的な拷問のひとつと言えるだろう。

--そのときの拘禁でもハンガーストライキをしましたか？

逮捕の瞬間から、私は家族にハンガーストライキを宣言していた。最初の110日間、何も食べなかった。当局に救急医療を学んだ経験のある人物がいて、私を定期的に診察していた。

私の腎臓は深刻なダメージを受けていた。ふたつとも病気に感染し、血中に毒素が回っていたのだ。強い抗生物質を飲まなければならなかった。

6ヵ月の間、水すら飲まない日も何日かあり、非常に危ない状態だった。失神して241棟の医務室に連れて行かれた。意識が戻ると血清を注射された。命がけだった。

ハンガーストライキを継続したワケ

--なぜハンガーストライキを続けようとしたのですか？

私の負わされた抑圧と不当な仕打ちに、声を上げたかった。私の有罪を示す書類が1枚でもあれば、文句は言わない。しかし何の証拠もないまま、6ヵ月間も独房に拘禁されたのだ。ハンガーストライキは抑圧に対する怒りの表現だった。

彼らの反応を見て胸のすく思いがした。ハンガーストライキで司法機関にプレッシャーをかけることが、復讐のように思えた。ウェット・ハンガーストライキ（食べ物だけを絶つ）からドライ・ハンガーストライキ（水分と食べ物の一切を絶つ）に変えたとき、目の前に本当に死が見えた。

しかし、私はハンガーストライキで死ぬなら本望だと思っていた。自分を残酷に拘禁している者たちへ復讐できるのだから、と。

--独房で時間をつぶすために、本を読んだり他に何かしたりする機会はありましたか？

本しかなかった。他人とコミュニケーションを取ったり、新聞やテレビから世の中の出来事を知ることは禁じられていたし、ペンと紙ももらえなかった。

--家族との電話や面会は許可されていましたか？

家族とは2週間おきに面会できた。会えない週の間に1回電話ができた。

--何を着させられましたか？

2009年のときは囚人服。2016年のときもそうだった。209棟の囚人服は白地に灰色の縞模様だった。241棟では明るい青地に濃い色の横縞が入っていた。どちらも男性用だったが、女性の囚人も同じものを着させられていた。

独房への回帰

--241棟の衛生状態はどうでしたか？

241棟に比べると、209棟はトイレが外にある分、ずっとマシだった。241棟ではシャワーとトイレが独房内にあるので、湿気が不快でたまらなかった。病気の原因にもなる。換気する装置もなく、湿気と悪臭がひどかった。週に一度、洗剤などがもらえたが、それではとても足りなかった。

--外気に当たることはできましたか？

毎日20分は許されていた。

--そのときはどこに行きましたか？

209棟の「中庭」とは、三角屋根の下にある屋内のこと。20歩ずつ前後左右に歩けるくらいのスペースで、植物はなく、床も壁もコンクリートで、無機質だった。しかし241棟の中庭は刑務所で唯一美しい場所だと言えた。もとは果樹の植えられていた庭だったようだ。

もちろん囚人が歩き回れる場所とは鉄の柵で仕切られているが、それでも見える。前庭には公園にあるような健康器具が置かれ、カラフルなその色が囚人の心の慰めになっていた。

--再び独房に入れられたのはいつでしたか？

2018年6月、キシュ（ペルシャ湾に浮かぶ温暖な島）で逮捕された。私は心臓病を治療して退院したばかりだった。逮捕後、重警備飛行機でテヘランに移送され、241棟に引き渡された。

11ヵ月間拘禁されたが、ずっと独房で、テレビもラジオもないなか、たったひとりだった。この期間は一度の尋問もなかった。

--それまでの経験が役に立ちましたか？

それまでと同じ独房に入れられたので、また同じ経験をした。2.5メートル四方でシャワーとトイレが備えつけの部屋。白い電球が24時間消えることなく点いていて、それも拷問の一種なのだろうと思った。

翻訳：星 薫子

