この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「大家族は“エゴ”？よかったよ！子育ては自信に」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル』にて、12人の子どもを育てあげた助産師HISAKOさんが、長女のすずさんを迎え、動画タイトル「すずに聞いてみた。大家族はわたしのエゴ？」のもと、大家族で育つことについて率直なトークを繰り広げた。HISAKOさんは「大家族になるのって、ママのエゴなんかな？ 子供らは実際どう思ってたんかな？」と長年胸に抱いてきた疑問を娘にぶつけた。その率直な質問に、すずさんも「小さい頃は1人っ子とか、2人兄弟が羨ましかった」と本音を明かしたが、子育て現場での兄弟ならではの経験や、大家族の中で育ったことで得られたスキルについても言及した。



「大家族や大勢の兄弟と暮らす中で、親しい年代の兄弟が学校でも常に隣にいることが時に煩わしいと感じた」とすずさん。しかしその一方で「困っている妹や弟に無意識に手を差し伸べる自分がいた」と振り返り、「ムカつくことも多いけど、家族だから助けてあげたいし、嫌いにはなれない」と家族への愛着を語った。また、幼少期から赤ちゃんに接する機会が多かった経験が「子育てを始めたときにとても役立った」とも明かしている。



HISAKOさんは「大家族に憧れたのは自分だけで、子どもたちに我慢を強いていたのかもと後ろめたさを感じていた」と告白。しかし、すずさんの「大家族でよかったよ！悪いことはないと思う。大人になってからなおさら、兄弟が多くてよかったと思える」との言葉を受け、「私の選択は間違ってなかった」と安堵と自信をにじませた。



締めくくりにHISAKOさんは「これからも堂々と子育てやっていきたい」と宣言。「成長する中で、やっぱりこの大家族で兄弟が多くてよかったって言ってくれるのが、何よりの救い」と穏やかな笑顔を見せ、今後も子育てトークを展開していくことを約束した。