梅田の地下街「ディアモール大阪」（大阪市北区）で11月15日、ゲストにpecoさんを迎えたクリスマスツリー点灯式が行われた。



ディアモール大阪は10月14日から、大阪出身で幅広い層に人気のタレントで、アパレルブランドのプロデューサーとしても活躍するpecoさんをキャンペーンキャラクターに起用し、「まいにち、いつでも、ちょうどいい。」をコンセプトに30周年記念キャンペーンを展開している。



今年のクリスマス装飾は「くるみ割り人形」がモチーフ。高さ6メートルを超えるメインツリーでは、主人公クララが王子とともにお菓子の国へ訪れるシーンを表現。さまざまなケーキやお菓子、妖精たちがツリー周辺を華やかに彩る。また、毎年恒例となった雪が降るショータイムでは、クララと王子、金平糖の妖精がくるくると踊る演出も楽しめる。



pecoさんは「30周年を迎えたディアモール大阪のクリスマスに、ぜひお越しください」と来場を呼びかけた。

