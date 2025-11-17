ディアモール大阪、クリスマスツリー点灯式にpecoさん登壇
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
梅田の地下街「ディアモール大阪」（大阪市北区）で11月15日、ゲストにpecoさんを迎えたクリスマスツリー点灯式が行われた。
ディアモール大阪は10月14日から、大阪出身で幅広い層に人気のタレントで、アパレルブランドのプロデューサーとしても活躍するpecoさんをキャンペーンキャラクターに起用し、「まいにち、いつでも、ちょうどいい。」をコンセプトに30周年記念キャンペーンを展開している。
今年のクリスマス装飾は「くるみ割り人形」がモチーフ。高さ6メートルを超えるメインツリーでは、主人公クララが王子とともにお菓子の国へ訪れるシーンを表現。さまざまなケーキやお菓子、妖精たちがツリー周辺を華やかに彩る。また、毎年恒例となった雪が降るショータイムでは、クララと王子、金平糖の妖精がくるくると踊る演出も楽しめる。
pecoさんは「30周年を迎えたディアモール大阪のクリスマスに、ぜひお越しください」と来場を呼びかけた。
ディアモール大阪は10月14日から、大阪出身で幅広い層に人気のタレントで、アパレルブランドのプロデューサーとしても活躍するpecoさんをキャンペーンキャラクターに起用し、「まいにち、いつでも、ちょうどいい。」をコンセプトに30周年記念キャンペーンを展開している。
今年のクリスマス装飾は「くるみ割り人形」がモチーフ。高さ6メートルを超えるメインツリーでは、主人公クララが王子とともにお菓子の国へ訪れるシーンを表現。さまざまなケーキやお菓子、妖精たちがツリー周辺を華やかに彩る。また、毎年恒例となった雪が降るショータイムでは、クララと王子、金平糖の妖精がくるくると踊る演出も楽しめる。
pecoさんは「30周年を迎えたディアモール大阪のクリスマスに、ぜひお越しください」と来場を呼びかけた。
関連記事
「Welcoming アベノ・天王寺 おおさかもん祭り」に吉村洋文知事、ハイヒール・モモコさん 大阪産名品新規認証商品を紹介
大阪でインソールブランド「MARINE CORE」製品PR 高島礼子さん、赤星憲広さん登壇
11月14日は「世界糖尿病デー」 道頓堀グリコサインで特別映像を放映
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/