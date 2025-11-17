この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

梅田の地下街「ディアモール大阪」（大阪市北区）で11月15日、ゲストにpecoさんを迎えたクリスマスツリー点灯式が行われた。

ディアモール大阪は10月14日から、大阪出身で幅広い層に人気のタレントで、アパレルブランドのプロデューサーとしても活躍するpecoさんをキャンペーンキャラクターに起用し、「まいにち、いつでも、ちょうどいい。」をコンセプトに30周年記念キャンペーンを展開している。

今年のクリスマス装飾は「くるみ割り人形」がモチーフ。高さ6メートルを超えるメインツリーでは、主人公クララが王子とともにお菓子の国へ訪れるシーンを表現。さまざまなケーキやお菓子、妖精たちがツリー周辺を華やかに彩る。また、毎年恒例となった雪が降るショータイムでは、クララと王子、金平糖の妖精がくるくると踊る演出も楽しめる。

pecoさんは「30周年を迎えたディアモール大阪のクリスマスに、ぜひお越しください」と来場を呼びかけた。

関連記事

「Welcoming アベノ・天王寺 おおさかもん祭り」に吉村洋文知事、ハイヒール・モモコさん　大阪産名品新規認証商品を紹介

「Welcoming アベノ・天王寺 おおさかもん祭り」に吉村洋文知事、ハイヒール・モモコさん　大阪産名品新規認証商品を紹介

 大阪でインソールブランド「MARINE CORE」製品PR　高島礼子さん、赤星憲広さん登壇

大阪でインソールブランド「MARINE CORE」製品PR　高島礼子さん、赤星憲広さん登壇

 11月14日は「世界糖尿病デー」　道頓堀グリコサインで特別映像を放映

11月14日は「世界糖尿病デー」　道頓堀グリコサインで特別映像を放映
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube