皆さん、車に備え付けてある発炎筒の使用期限は過ぎていませんか？

発炎筒は高速道路などの往来の激しい道路や踏切などで車が動かなくなってしまった時に、周囲や後続車に危険を知らせるために使用するもの。でも、滅多に使わないから「気づいたら期限が切れてた…！」なんてケースもよくあるのだとか。

そんなトラブル時に必須の発炎筒の代わりになり、なおかつ、火薬式発炎筒の抱える課題を解決してくれるアイテムをご紹介します。