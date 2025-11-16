【西船橋駅ナカ CAFE DULCET】千葉産ピーナッツパフェが新発売
おいしいコーヒーとスイーツをそろえた ｢食べるを楽しむ駅ナカカフェ｣がコンセプトのCAFE DULCET。専門店顔負けのスイーツに定評があり季節メニューが発売される度に訪れるファンが後を絶ちません。10月31日より、千葉県産ピーナッツを主役にしたパフェの発売がスタート。千葉のおいしさをつめこんだパフェを早速食べて来たのでレポートしていきます。
大賑わいの駅ナカカフェ｢CAFE DULCET｣
CAFE DULCETは利用客数が千葉県内1位の西船橋駅構内にあり、いつも多くの人で賑わっています。筆者が訪れたのは平日の夕方16時半。9割の席が埋まっていました。ウェイティングが出ていることも多々あるのでこの日はラッキーでした。
不二家の冬限定「チョコまみれ」が真っ白に♡雪国気分を楽しむ新作スイーツ登場
心ときめく｢ご褒美パフェ｣とご対面
専門店顔負けのスイーツにとどまらずフードにも定評のあるCAFE DULCETですが、この日は他のメニューには目もくれず新発売のピーナッツキャラメルパフェをオーダー。
せっかくなのでドリンクもピーナッツフレーバー縛りで、キャラメルピーナッツラテのアイスとホットをチョイス。
パフェ同様ピーナッツ最中付き。ピーナッツとキャラメルはふんわりでラテ要素が強め。スイートなピーナッツキャラメルパフェとの相性も抜群です。
千葉県産ピーナッツが主役のパフェは、香ばしいピーナッツペーストとキャラメルソース、ブランマンジェ、白玉、バニラアイスクリームなど、食べ進めるたびに進化する甘さと香ばしさのめくるめくマリアージュ♡千葉の魅力が押し寄せて来ました。
おいしい千葉をCAFE DULCETで
ピーナッツキャラメルパフェは、定番スイーツとしてグランドメニューに仲間入り。ビジュアルも抜群なのでSNSでも話題になりそうな予感。いち早く、新発売の心ときめく｢ご褒美パフェ｣を投稿してみてはいかがでしょうか？
【メニュー詳細】
ピーナッツキャラメルパフェ 1,430円(税込)
【店舗詳細】
CAFE DULCET
千葉県船橋市西船橋4-27-7 ペリエ西船橋3F(JR西船橋駅改札内)
047-436-8802
8:00-21:00(L.O.20:30)