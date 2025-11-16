【西船橋駅ナカ CAFE DULCET】千葉産ピーナッツパフェが新発売

おいしいコーヒーとスイーツをそろえた ｢食べるを楽しむ駅ナカカフェ｣がコンセプトのCAFE DULCET。専門店顔負けのスイーツに定評があり季節メニューが発売される度に訪れるファンが後を絶ちません。10月31日より、千葉県産ピーナッツを主役にしたパフェの発売がスタート。千葉のおいしさをつめこんだパフェを早速食べて来たのでレポートしていきます。

大賑わいの駅ナカカフェ｢CAFE DULCET｣





CAFE DULCETは利用客数が千葉県内1位の西船橋駅構内にあり、いつも多くの人で賑わっています。筆者が訪れたのは平日の夕方16時半。9割の席が埋まっていました。ウェイティングが出ていることも多々あるのでこの日はラッキーでした。

心ときめく｢ご褒美パフェ｣とご対面



専門店顔負けのスイーツにとどまらずフードにも定評のあるCAFE DULCETですが、この日は他のメニューには目もくれず新発売のピーナッツキャラメルパフェをオーダー。

せっかくなのでドリンクもピーナッツフレーバー縛りで、キャラメルピーナッツラテのアイスとホットをチョイス。

パフェ同様ピーナッツ最中付き。ピーナッツとキャラメルはふんわりでラテ要素が強め。スイートなピーナッツキャラメルパフェとの相性も抜群です。



千葉県産ピーナッツが主役のパフェは、香ばしいピーナッツペーストとキャラメルソース、ブランマンジェ、白玉、バニラアイスクリームなど、食べ進めるたびに進化する甘さと香ばしさのめくるめくマリアージュ♡千葉の魅力が押し寄せて来ました。

おいしい千葉をCAFE DULCETで



ピーナッツキャラメルパフェは、定番スイーツとしてグランドメニューに仲間入り。ビジュアルも抜群なのでSNSでも話題になりそうな予感。いち早く、新発売の心ときめく｢ご褒美パフェ｣を投稿してみてはいかがでしょうか？

【メニュー詳細】

ピーナッツキャラメルパフェ 1,430円(税込)

【店舗詳細】

CAFE DULCET

千葉県船橋市西船橋4-27-7 ペリエ西船橋3F(JR西船橋駅改札内)

047-436-8802

8:00-21:00(L.O.20:30)