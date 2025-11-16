パチンコで一番やっちゃいけないことは？「友人と連れ打ち」「取り返すという意識を持つ」などの声

このところ、友達の1人がパチンコのからくりサーカスにハマってるみたいで、しょっちゅうLINEで戦況報告をしてくる（頼んではいない）。しかし現状のLT機はとにかく勝負が荒れるし、1,000円あたりの回転数も洒落になってないのでなかなか苦戦しているようだ。

この友達には勝利のジンクスというものがあって、大きい方を漏らしたら勝てるのだという。でも人間は、なかなか漏らさないわけで勝利をつかみ取ることはできていない。

ところで先日、この友達は夢の中で大便を掴んだという。運を掴んだと解釈することもできるため（できるかなぁ…）意気揚々とホールに出陣。数時間後、結構な痛手を負って帰宅していた。もし同じような夢を見ても、みんなはパチンコをやらないように注意しよう。

こんな感じで、パチンコをする上ではやらない方がいいアクションってのがいくつもある。一番はそもそもパチンコを打つこと自体がアレって話なんだけども、そういう正論はさておき、ちょっとこの手の話を強引に広げてみたい。（文：松本ミゾレ）

パチンコするならこれするな！ 禁忌は意外と多いんです…

先日、5ちゃんねるに「パチンコで一番しちゃいけないことwww」というスレッドが立っていた。スレ主は自論として「友人と連れ打ち」と書いている。

分かる。どっちかが出てると、もう1人が負けてても帰るに帰れず、ズルズル負けちゃうんだよね。僕も10年ぐらい前に友達らと沖縄旅行に行ってホテルにチェックイン。そこから出掛けた際にふらっとパチンコホールに入りワイワイ連れ打ちしてたところ、1人が爆連。そのまま16万ぐらい勝ったんだけど、その間残されたメンバーはひたすら現金投資。大負けぶっこいてしまった。

まあ、その後めちゃくちゃ高いステーキおごってもらったから全然いいんだけど。スレッドにはその他にもいくつか意見が寄せられているので、せっかくだから引用させていただきたい。

「台を破壊」

「負けた腹いせにおしぼりを大量にトイレに流す」

「ST中音量MAX」

「取り返すという意識を持つ」

と、まあこんな具合で。台を破壊する奴なんかそう多くないんだけど、負けたからキレて台パンする人はたまに見るよね。台パンするユーザーって多分どの店にもいると思う。あの界隈としても「台を殴るなんて最低」とか「負けたのは自分のせいだろ」みたいにこれを否定する人も多い。

でも、実際に台パンしてる人を見てるとめっちゃ怖いおっさんとかヤバそうなあんちゃんばっかりで、僕が知る限り誰もそんな奴相手にその場で「やめろよ」とか止めてるのを見たことはない。

ああいう瞬間ってみんな気付かないふりして静かに打っているのに、ネットではやたら叩いてるんだよね。拳の飛んでこない安全圏だから。リアルで台を叩いているヤバそうな奴は見て見ぬふりをして、家に帰ってからネットで叩く。叩きが連鎖しておる。

ちなみに、僕自身は非力なので台パンしないけど、台パンしたくなる人の気持ちも分かる。めっちゃ負けてやっと当てたのにスルーした挙句「パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです」って表示が出ると「お、煽ってんなぁ」と不快にはなるし。

個人的にやっちゃダメな行動は「物を拾う」です…

ちなみに僕の考える、パチンコする上でやってはならない行動は、何かを拾うこと。これは縁起が悪いと感じている。あくまで自分の経験談でしかないんだけど、パチンコする時に何かが床だの道路だのに落ちていて、それを拾うとほぼ負ける。たとえそれがゴミで、拾ってゴミ箱に入れるという行動であっても関係なく負ける。

勝ちを拾う前に余計なもん拾ってるからか？ あとはパチンコホールに行く前に散財。これも避けてるかなぁ。出銭はゲンが悪いって、『哲也』でもバーのママが言ってたし。それ言ったら貸し出しボタン押した時点で100％出費があるわけなので、本来パチンコ・パチスロでは成り立たないジンクスなんだけどね。

ま、こういうのは所詮ジンクスであって、別に勝敗には一切関係ないんだろうけどね。でもパチンコとかしてる人ってそれぞれにルーティーンがあるんだよ、みんな個々にそういうこだわりがあって、それでいてみんな引くほど負けているのだ。

パチンコホールではトイレを使った後に手を洗わない不潔な奴が多いんだけど、あれも一説にはヒキを洗い流さないため……という話もある。これは普通に汚いからやめてほしい。

※キャリコネニュースでは「パチンコ、パチスロがやめられない人」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/ZOER2X9A