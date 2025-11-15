劇場版『チェンソーマン レゼ編』のスマートウォッチが登場！
ウエニ貿易のキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック）」より、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』をイメージしたスマートウォッチが11月下旬に発売される。
原作はシリーズ累計発行部数3200万部を突破し、現在『少年ジャンプ+』（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は、2024年に大ヒットし、第48回日本アカデミー賞にて、「最優秀アニメーション作品賞」を受賞した劇場アニメ『ルックバック』も記憶に新しい、鬼才の漫画家・藤本タツキ。
2022年には、アニメスタジオ MAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など）によるTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200か国以上の国と地域で配信されている。
そして今回、連載当時から熱狂的な人気を博したエピソード「レゼ篇」が映画化。
主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、スケールアップした疾走感溢れるバトルアクションと共に描かれる。主題歌は、世界的ヒットとなったTVアニメのオープニングテーマ『KICK BACK』に続き、米津玄師が再び競演。本作のために書き下ろした『IRIS OUT』が、レゼ篇の世界に新たな鼓動を与えている。
恋も欲望も、人間も悪魔も
全てを巻き込むド派手な血戦の幕が、ついに上がる！
そしてこのたび、ウエニ貿易のブランド「GARRACK （ギャラック）」から、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』をイメージしたスマートウォッチが11月下旬に発売されることが発表された。
商品の詳細、発売日等の詳細は、近日中にSNS・HP等で発表されるとのこと。続報をお見逃しなく。
（C） 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社
原作はシリーズ累計発行部数3200万部を突破し、現在『少年ジャンプ+』（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は、2024年に大ヒットし、第48回日本アカデミー賞にて、「最優秀アニメーション作品賞」を受賞した劇場アニメ『ルックバック』も記憶に新しい、鬼才の漫画家・藤本タツキ。
2022年には、アニメスタジオ MAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など）によるTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200か国以上の国と地域で配信されている。
そして今回、連載当時から熱狂的な人気を博したエピソード「レゼ篇」が映画化。
主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、スケールアップした疾走感溢れるバトルアクションと共に描かれる。主題歌は、世界的ヒットとなったTVアニメのオープニングテーマ『KICK BACK』に続き、米津玄師が再び競演。本作のために書き下ろした『IRIS OUT』が、レゼ篇の世界に新たな鼓動を与えている。
全てを巻き込むド派手な血戦の幕が、ついに上がる！
そしてこのたび、ウエニ貿易のブランド「GARRACK （ギャラック）」から、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』をイメージしたスマートウォッチが11月下旬に発売されることが発表された。
商品の詳細、発売日等の詳細は、近日中にSNS・HP等で発表されるとのこと。続報をお見逃しなく。
（C） 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社