2気室で仕分け上手。毎日の荷物をスマートに整理。【アディダス】のリュックがAmazonに登場中‼
デコって楽しい、使って快適。通学がもっと自由になるバッグ【アディダス】のリュックがAmazonに登場!
アディダスのリュックは、通学や習い事に必要な荷物をしっかり収納できる、30リットルの大容量リュック。
メイン収納にはクッション付きのPCポケットを備え、15.6インチまでのノートPCをケースなしでそのまま収納可能。マチ幅を広く設計しているため、見た目以上の収納力を発揮する。
スマホや定期の出し入れに便利なフロントポケット、傘やボトルを立てたまま収納できるサイドポケット×2を装備。内部には2つのポケットを備えた2気室構造で、小物が下にたまらず整理しやすい。Dカン付きでキーホルダーや防犯ブザーの取り付けも簡単。自分好みにアレンジできるのも魅力のひとつ。
通学や部活、習い事まで、毎日のあらゆるシーンに対応する、機能性と使いやすさを兼ね備えたリュックだ。
