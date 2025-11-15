今回は、娘のお受験に狂った母親が出た行動についてのエピソードを紹介します。

娘を絶対に合格させたい…

「大人になり、中学時代の同級生と娘の通う幼稚園で再会しました。その同級生は大病院の経営者の息子と結婚し、セレブになっていて、正直悔しかったです。私も外資系勤務の夫と結婚しましたが、その同級生の夫のほうが金持ちだしセレブです。

さらにその同級生は、自分の娘に超名門小学校を受験させるみたいですが、その学校は私の娘も受験させる予定なんです。ただウチは合格できる可能性は低く、その同級生の娘は成績がいい上に、家柄もいいために合格はほぼ確実。

そこで私は、娘をその超名門小学校に入れるため、合計2000万近くかかるお受験の塾に通わせることを決意しました。で、夫にお金を出してもらうとしましたが却下され……。でもあきらめきれない私は、自分の母親に頼ることにしました。私の実家は金持ちなんで、『2000万ぐらい楽勝でしょ……』と思っています」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年2月）

▽ でもその塾に通わせたところで、合格しないかもしれないですよね。金額も金額ですし、もうちょっと慎重になった方がいいと思うのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。