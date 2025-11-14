モロゾフの新バレンタイン「しののめ果実園」♡春の果実がときめく新作コレクション

日本のバレンタイン文化を広めてきたモロゾフから、2026年の春に向けて新ブランド「しののめ果実園」が登場します。動物たちが暮らす果実園をテーマに、春のやわらかな時間をチョコレートで表現した心ときめくラインアップが魅力。果実を使ったパルフェや、こもれびのティータイムを思わせる紅茶フレーバーのショコラなど、やさしい味わいがそろいます。お酒不使用で誰もが楽しめるスイーツは、ギフトにも自分用にもぴったりです♪

果実を味わう「実りのパルフェ」

果実園で過ごす動物たちの物語を、4つの異なるパルフェで表現したシリーズ。白ぶどう、いちご、シトラス、りんごの果実感をチョコレート層で繊細に表現し、個性的なのにやさしい味わいが楽しめます。

光る朝露と白ぶどうのパルフェ 4個入



花摘みうさぎといちごのパルフェ 4個入



春告げ鳥とシトラスのパルフェ 4個入



薫るりんごと木の実のパルフェ 4個入

各4個入／486円（本体価格450円） と手に取りやすく、春らしい彩りで贈り物にも最適。

ブラックサンダーの新作♡トースト専用きなこで朝食がザクザク美味しい

森のティータイムを閉じ込めた「こもれびのティータイム」

価格：各5個入／756円

こもれびの下で過ごすティータイムをイメージした紅茶フレーバーのショコラ。ベリーやシトラスの香りとキャラメルティーの甘さが、ふんわり広がる軽やかな個性を生み出しています。かわいい缶入りでアフターユースにも◎。

フレーバー：ベリーティー＆キャラメルティー／シトラスティー＆キャラメルティー

果実をぎゅっと閉じ込めた贅沢ショコラ

8個入

価格：1,080円

5個入

価格：648円

フルーツの豊かな味わいを閉じ込めた「果実のトリュフ」は、苺、レモン、りんごなど春らしい果実が主役。かわいい見た目と贅沢な味わいで、大人にも子どもにも喜ばれるシリーズ。

価格：11個入／1,620円

さらにブランドを象徴する「しののめ果実園」缶は、森の動物たちが描かれた八角缶。アフターユースしたくなる愛らしさが魅力です。

春ギフトにぴったりな優しさあふれるコレクション

モロゾフが2026年に届ける「しののめ果実園」は、春の訪れを感じる柔らかな世界観と、果実の魅力を丁寧に表現したショコラが勢ぞろい。

お酒不使用で誰でも楽しめる味わいは、バレンタインの贈り物にはもちろん、自分への小さなしあわせにもぴったりです。

動物たちのモチーフにも癒されながら、ときめく春のひとくちを楽しんでみてはいかがでしょうか♪