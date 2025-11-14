明日花キララプロデュース♡Whip Bunny新作ブラ2025秋コレクション

人気モデル・明日花キララがプロデュースするランジェリーブランド「Whip Bunny」から、2025AUTUMN COLLECTIONが発売♡SNSでも「可愛いのに色っぽい」と話題で、発売直後から人気急上昇中です！フラワー刺繍やツイード、ベロア、チェリー柄など秋らしいデザインが揃ったブラ＆ショーツは、乙女心もセクシー心も満たしてくれる贅沢なラインナップです♪

フラワー＆ツイードのラグジュアリーな一着

Dressy Flower Lady Bra&Shorts

『Dressy Flower Lady Bra&Shorts』（\8250税込）は、BORDEAUXとPURPLEの秋色でフラワーガーデンをイメージ。

バラやマーガレットの刺繍が華やかに咲き誇ります♡チョーカーやキャットガーターまでセットで、360°可愛くセクシーに♪

Tweed Jewelry Rose BraShorts

『Tweed Jewelry Rose BraShorts』（\8580税込）は、ツイード生地に薔薇のコサージュとストーンをあしらったラグジュアリー仕様。サテンリボンの編み上げでスタイルUPも叶います。

ツーハッチのランジェリーで叶える、自分へのご褒美♡ホリデーコレクション2025

ベロア＆チェリー柄で魅せる秋の色っぽさ

Luxe Jewelry Velour Bra&Shorts

『Luxe Jewelry Velour Bra&Shorts』（\8580税込）は、深みのあるベロア生地に煌めくストーンとラメ糸を施し、特別な夜を彩るジュエリー感覚のブラ♡

Twinkle Cherry Frill Bra&Shorts

『Twinkle Cherry Frill Bra&Shorts』（\8140税込）は、ラメ糸で描いたチェリー柄にドットチュールフリルとリボンが乙女心をくすぐるデザインです♪

ハート＆リボンで秋のデートスタイルに

Antique Ribbon Heart Bra&Shorts

『Antique Ribbon Heart Bra&Shorts』（\8140税込）は、谷間と腰回りのコードでちょっぴりセクシーなアクセント♡

ベロアリボンが秋らしい雰囲気を演出し、デートや特別な日の装いにぴったりの一着です。B～Gカップ、アンダーバスト65～75の豊富なサイズ展開で、フィット感も◎

明日花キララのブラで秋の自分をアップデート♡

明日花キララプロデュースのWhip Bunny 2025AUTUMN COLLECTIONは、フラワー刺繍、ツイード、ベロア、チェリー柄など秋らしいデザインを揃えたブラ＆ショーツの贅沢ラインナップ♡

B～Gカップ、アンダーバスト65～75の豊富なサイズ展開で、自分へのご褒美やデートにもぴったり♪秋のランジェリーを新調して、可愛く色っぽい自分を演出してみて♡