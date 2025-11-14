【ウェスティン大阪】あわてんぼうサンタと楽しむ素敵なクリスマスアフタヌーンティー
ウェスティホテル大阪では、2025年11月1日（土）～12月25日（木）の期間限定で「あわてんぼうサンタとトナカイが運ぶ甘い贈り物」をテーマにしたクリスマスアフタヌーンティーが登場。遊び心あふれるスイーツやセイボリーがティースタンドを彩り、星降る夜空を駆け抜けるサンタとトナカイの物語をイメージ。心ときめく季節にぴったりのティータイムをお楽しみください。
街が煌めく季節に、心はずむティータイムを
３段のティースタンドには、サンタやクリスマスツリーをかたどった華やかなスイーツが並びます。サンタのチョコムース、いちごとチーズのクリーム大福、ピスタチオのツリーケーキなど、クリスマスの物語を感じさせる可愛らしさ。セイボリーは自家製スモークサーモンのタルティーヌ、栗と茸のキッシュ、牛肉のブルギニョンに、温かなクラムチャウダーのパイ包み焼きを添えて。
ウェルカムドリンク
バカラのグラスで提供される、ハイビスカスベリーティー。
華やかな香りとほどよ酸味が広がり、ティータイムのはじまりを優雅に演出します。
クラムチャウダーのパイ包み焼き
目の前で粉雪のようなパウダーをふんわりとかけてくれる、心ときめく演出。
サクサクのパイの中には、あつあつのクラムチャウダー。
濃厚でまろやかな味わいが広がり、心まで温まるおいしさです。
1段目：心ときめく華やかなスイーツ
《サンタのチョコムース》
サンタがひっくり返って煙突にはまっているような、遊び心あふれる一品。軽やかな口あたりとチョコの優しい甘さが広がります。
《いちごとチーズのクリーム大福》
サンタのプレゼント袋をイメージした真っ白な大福。やわらかな求肥の中に、いちごとチーズクリームを包み込み、優しい酸味がアクセントに。
《りんごとピスタチオのツリーケーキ》
クリスマスツリーをかたどった可愛いケーキ。ピスタチオのコクとりんごの爽やかさが調和します。
2段目：遊び心あふれるファンタジースイーツ
《カッサータのクリスマスプレゼント》
袋からプレゼントがころころっと転がっていったような愛らしいデザイン。色とりどりのドライフルーツが華やかに彩ります。
《雪だるまのレモンシュークリーム》
レモンクリームの爽やかな酸味が広がる、雪だるまを模したシュークリーム。優しい甘さで冬の訪れを感じます。
《チーズとはちみつのスコーン》
ほのかな塩味と甘みが美味しさの秘密！ぜひ、温かい紅茶と一緒にお召し上がりください。
《オレンジとダブルチョコレートのムース》
濃厚なチョコレートと爽やかなオレンジが重なり合う、上品な味わい。冬の午後を彩る贅沢なムースです。
3段目：クリスマスパーティーを彩るセイボリー
お皿には粉糖で描かれたサンタとトナカイ。まるで聖夜の食卓を囲むような心弾む一皿です。
《自家製スモークサーモンのタルティーヌ》
香ばしいバゲットにスモークサーモンを重ね、爽やかな酸味のソースで仕上げた前菜。
《栗と茸のキッシュ》
ほっくりとした栗と香り高い茸が絶妙に調和。やさしい甘みが広がる味わいです。
《牛肉のブルギニョン》
赤ワインの深いコクと旨みがしみ込んだ、とろけるような食感。印象に残るおいしさでした。
9色から選べる「My Favorite Color Drink」 ＋700円
ざくろやメロン、マンゴーなど、カラーによって味わいが異なる9種類のドリンクからお気に入りを選べます。今回は、クリスマスカラーの赤（ざくろ）と緑（メロン）を選びました。推しカラーをイメージした1杯を添えて、心ときめくティータイムに。
お飲み物はフリーフロー
紅茶4種類、コーヒー5種類、ハーブティー1種類がフリーフロー。
中でも「MARIAGE FRERES」の〈マルコポーロ〉は、アジアの花と果実が織りなす芳醇で魅力的な香りが楽しめる特別な一杯。そのままはもちろん、ミルクティーもおすすめです。
クリスマスの華やぎを感じる午後のひととき
あわてんぼうのサンタクロースとトナカイが届ける、遊び心あふれるクリスマスアフタヌーンティー。大切な方やご家族、ご友人とともに、ウェスティン大阪で心弾む素敵な時間をお過ごしください。
■クリスマスアフタヌーンティー
「あわてんぼうサンタとトナカイが運ぶ甘い贈り物」
期間:2025年11月1日（土）～12月25日（木）
時間:12:00-18:00（16:00 L.O.) ※ ドリンクフリーフロー
平日：6,900円、土日祝：7,500円（※税･サ込）
■クリスマスアフタヌーンティー
選べるカラードリンクプラン（＋700円）
価格:お一人様
平日：7,600円、土日祝：8,200円（※税･サ込）
■ウェスティンホテル大阪 1階 ロビーラウンジ
大阪市北区大淀中 1-1-20
TEL:06-6440-1060(ロビーラウンジ直通)
取材協力:ウェスティンホテル大阪