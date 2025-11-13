Travis JapanµÜ¶á³¤ÅÍ¡¢ÈëÌ©¤ò¹ðÇò¡¡¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë¹â¹»À¸¤Î»þ¡¢¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯ÀÚ¤ê½Ð¤·¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÍò
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¡¢µÜ¶á³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÉö¡Ê¤«¤¨¤Ç¡Ë¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡ØÉö¡Ù¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ªÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç»Ò¶¡¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ëµÜ¶á³¤ÅÍ
¡¡±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤«¤±¤ÆÈëÌ©¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥È¥é¥¸¥ã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ËÁ°ÃÖ¤¡£¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë¹â¹»À¸¤Î»þ¡¢¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢Ê¡»Î¤Ï¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë¹â¹»À¸¤Î»þ¡¢¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤À¤è¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤â¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ËÜÂê¤Ï¼ø¶ÈÃæ¤Î¤Ç¤¤´¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¥Î¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡Ø¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤Î¿Ä¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃç¤¤¤¤»Ò¤Ë¼Ú¤ê¤¿¡£¡Ø¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤Î¿Ä¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤·¤¿¤éUSB¥á¥â¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Î¥±¡¼¥¹¤«¤é¡Ø¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¡£¡Ø1ËÜ¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¥±¡¼¥¹¤Ë¡Ë¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£5ËÜ¤Ï¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¥È¡¼¥¯¡£¡Ö¤Þ¤À¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï1ËÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¢¤¤¤Ä¡¢5ËÜ¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¡£¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤Î¿Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ý¥¤Ã¤ÈÀÞ¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤È¥ª¥Á¤ò¸À¤Ã¤ÆµÜ¶á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£µÜ¶á¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²áÊÝ¸î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÀº»»¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡¢µÜÂôÉ¹µû¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¡¢¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡1998Ç¯È¯É½¤Î³Ú¶Ê¡ÖÉö¡×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤¬¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îø¿Í¤Î·Ã¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤¬¡¢·Ã¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦ÎÃ¡ÊÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ë¤ò·Ã¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀÚ¤Ê¤¤±¿Ì¿¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÎÃ¤È°¡»Ò¡¢¿¿¼Â¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¤Ò¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦2¿Í¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈë¤á¤¿¤ëÁÛ¤¤¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¡£
