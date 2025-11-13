¡Ö¤Ê¤¼¡×¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡×¤â¥À¥á¡ÄÁê¼ê¤«¤éËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤½Ð¤¹¡Ö1¤Ä¤Î¼ÁÌä¡×
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡Ö¤Ê¤¼¡×¤¬Áê¼ê¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë
¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥ß¥¹¤·¤¿¤Î¡©¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Áê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤¬ÆÞ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
°ì¸«¡¢¸¶°ø¤òÃµ¤ëÁ°¸þ¤¤Ê¼ÁÌä¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤ÏÁê¼ê¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡×¤Ç¤ÏËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤
¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¡ÈÀµ¤·¤¤ÍýÍ³¡É¤òÅú¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Åö¿Í¤â¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀµ³Î¤Ë¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤¡Ö¸å¤Å¤±¤ÎÀâÌÀ¡×¤ä¡Ö¸À¤¤Ìõ¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¾å»Ê¤äÌÜ¾å¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Î¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤Ï¡¢¼ÁÌä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÍÌä¤È¤·¤ÆÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áê¼ê¤ÏËÉ¸æÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢É½ÌÌÅª¤Ê²óÅú¤·¤«ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤Û¤É¡¢ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤¹¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤
¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¡×¡ÖÃ¯¤¬¡×¡Ö²¿¤ò¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¼ÁÌä¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ò°ì½ï¤Ë¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÉô²¼¤¬¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¡£
¡¦¡Ö¤Ê¤¼´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¸À¤¤Ìõ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢
¡¦¡Ö¤½¤Îºî¶È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¡©¡×
¡¦¡Ö¤É¤³¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¡©¡×
¡¦¡Ö¤½¤Î¤È¤¡¢Ã¯¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¡©¡×
¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Áê¼ê¤Îµ²±¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤Ê¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤»¤í¡×
»ö¼Â¼ÁÌä¤Î¸¶Â§¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤Ê¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤»¤í¡×¤Ç¤¹¡£
ÀèÄø¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÆü¤ÏÊÌ¤Î°Æ·ï¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡×¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¸¶°ø¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤ÈµÍ¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¡©¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¡©¡×¡ÖÃ¯¤¬¡©¡×¤«¤é»Ï¤á¤ë¡£¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦Ä´À°¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë