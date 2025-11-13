40ºÐ¡¦¾¾»³¡¡¥Þ¥Ä¥À³«ºÅ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç3°ÂÂÇ¡¢ºÇ¸å¤Î¹Åç¥æ¥Ë¤Ç¸½ÌòÂ³¹ÔÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤¬½é¤á¤Æ¼çºÅ¤·¤¿¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥ë¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È2025¡×¤¬12Æü¡¢¹Åç»Ô¤Î¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£38Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¡¢¹Åç¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤¬ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç3°ÂÂÇ¡£¡ÖÉÔÏÇ¡×¤Î40ºÐ¤Ç¤Î°ÛÎã¤ÎÄ©Àï¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤ØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡8ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¾¾»³¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢½¼¼Â´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£¡ÖËÍ¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¡¢¤¤¤¤ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£1ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¹ª¤ß¤Ë½¦¤Ã¤Æ±¦Á°ÂÇ¡£7ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤Ï¿¹ÌÚ¤Î147¥¥íÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤Ö¤Ê¤É¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌ£¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡20Ç¯¤Ë¿·¾±¹ä»Ö¡Ê¸½ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¡Ë¤¬48ºÐ¤Ç»²²Ã¤·¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢40ºÐ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ï°ÛÎã¡£18Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿¹Åç¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ°úÂà¤¹¤Ù¤¤«¡£ÌÂ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö´°Á´Ç³¾Æ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾ðÇ®¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¸³¤ò·è°Õ¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀËÜµòÃÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬¡Ö°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£±þ±ç²Î¤¬Î®¤ì¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿Ìî´Ö¤éÆ±Î½¤ÎÁ°¤Çµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¤È¤·¤Æ¹Åç¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡£¼ä¤·¤µ¤è¤ê¤â¡¢¼¡¤Ø»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¢¤È¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ä¤À¤±¡£¡Ê¿·Å·ÃÏ¤Ï¡Ë³¤³°¤Ç¤â¡¢À¼¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¡×¡£ÉÔÏÇ¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¾¡Ì¦¡Ë