人気洗車系YouTuber・ゆとり所長が、動画『【先ぬり洗車で強撥水】「ソフト99らくらくガラコ」が本当に速ラクのバッチバチでした！』を公開。今回はソフト99の新商品「先塗り速落楽楽ガラコ」を実際にテストし、その革新的な施工法と撥水性能について語った。



ゆとり所長は「先に塗って洗うだけでもうこんなに弾くんかい。え、本当に?」と冒頭からその効き目に驚きを隠せない様子。従来との違いについて「先に塗って洗って、はい、完成。以上な商品です」とポイントを解説し、「従来の塗り込みタイプに匹敵する高い撥水性能を発揮する、これまでにない全く新しいガラコ」と評価。



新技術『QAD』による成分の高速密着と最短1分の速乾処方にも言及し、「春夏秋は1分、冬は3分で乾燥するので、猛暑や極寒でもすぐできるのはポイント高いですよね」と手軽さを強調。また、「ヘッドの形状も角まで塗れるように改良されていて、容量も120mlの大容量」と進化した設計にも注目した。



実践レビューでは、「液剤の感じは確かに速乾性がありそうですね」としつつ、「余剰成分を拭き取るんじゃなくて、洗車洗い落としたので、従来より確かにギラつきにくくなったんですよね」と新商品のメリットを実体験からレポート。「いい意味でノーマルガラコが売れなくなりそう」と、従来商品を凌駕する性能に太鼓判を押した。



検証を終え「正直ね、そんな速攻で本当に?みたいなとこあったんですよ。だけど映像の通り本当でした」と納得の仕上がりを報告。動画の最後には価格が公式ショップ税込1,280円であることを伝え、「気になる方は概要欄のリンクをチェックしてください」と締めくくった。