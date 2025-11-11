１１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、花田旅館の平太（生瀬勝久）とツル（池谷のぶえ）がファインプレーで、トキ（高石あかり）のピンチを救った。

この日の「ばけばけ」は、ついにトキがヘブンの家の女中初日を迎える。両親や祖父にはヘブンの女中になることは秘密にし、花田旅館で働くことになったとウソをついたトキ。ヘブンの家に向かう途中、ウメ（野内まる）が待っており、花田旅館にトキを連れて行く。

そこには平太とツルもおり、ウメが女中を断ったため、トキが行く事になったことを心配。なるべく１人になる時間を少なくするため、ウメも手伝いにいかせると提案する。トキもその心遣いに感謝し、ウメの手伝いを受け入れることに。そして、平太とツルに、花田旅館で働いていることにしてほしい…と言おうと思ったその瞬間、司之介（岡部たかし）が牛乳配達にやってくる。

司之介は、平太らに「今日から皆さんに（トキが）お世話になる…」とあいさつを始めたが、トキが必死の顔芸で状況を伝え、平太とツルも一瞬でトキの状況を理解するというスーパープレー。ウメだけが意味が分からず「どげな話？」と言い出し、すぐさまツルが柱を手でたたき出し「トコトントン、トコトントン、朝稽古せんとね〜」などと必死にごまかす。

ネットも、平太とツルの察しの良さに「何も言わなくても察する平太さんとツルさん」「何度見てもツルさんの朝稽古が最高」「しかし平太さんとおツルさん察しがいい」「花田旅館、なんという気遣い」「花田旅館全面協力、ありがとう」などの声が上がっていた。