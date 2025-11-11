ブルガリのホリデーコレクションが放つ、永遠の輝きと喜びの魔法

永遠の都・ローマから届くブルガリのホリデーコレクションは、光と感動に満ちた芸術のような世界。ブランドのアイコニックなジュエリーやウォッチ、バッグ、ホテルコレクションまで、すべてが祝祭の喜びとエレガンスを体現しています。イタリアン・グラマーがきらめく季節に、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりのラインアップが登場しました。

ブルガリのホリデーに息づく、永遠の美とスピリット

ブルガリのホリデーコレクションは、ローマの魔法にインスパイアされ、光、動き、感情を融合した芸術的な世界観を表現。

フォトグラファーデュオ「Bruno+Nico」が捉える華やかなキャンペーンには、Zita d’HautevilleやJasmine Tookesなど、多彩な才能が参加。

ブルガリが大切にする“喜び”と“絆”をテーマに、見る人すべてを包み込みます♡

Mila Owenの名品パンツ♡「MILA PANTS」特設ページ公開

ジュエリー＆ウォッチで奏でる、祝祭のきらめき

ブルガリを象徴する「セルペンティ」「ディーヴァ ドリーム」「ビー・ゼロワン」などのコレクションが、黄金の光をまとって登場。重ね付けや組み合わせによって無限のスタイルを生み出します。

ウォッチコレクションも充実。「セルペンティ トゥボガス」「ブルガリ・ブルガリ」「オクト フィニッシモ」など、イタリアンデザインとスイス技術の融合が放つタイムレスな魅力が際立ちます。

ファイヤーワークス バッグ＆ブルガリ ホテルズで贈る特別な体験

アクセサリーラインでは、花火をモチーフにした「ファイヤーワークス」シリーズがきらめきを放ちます。

「セルペンティ フォーエバー」は、8,000個を超えるクリスタルで装飾されたデザインで登場。さらに、ビーズやスパンコール刺繍が施された「セルペンティーヌ デュエット」は、クチュールのような存在感を放ちます。

また、ブルガリ ホテルズ & リゾーツでは、ミシュランシェフ・ニコ・ロミートによる特別メニューやパネットーネを提供。きらめく装飾の中で、贅沢なホリデーを体験できます♪

ブルガリのホリデーで、心に残る輝きを

ブルガリが描くホリデーは、ただの贈り物ではなく、人生を豊かに彩る“瞬間”そのもの。

ラグジュアリーでありながら温かみを感じるデザイン、心を動かすストーリー、そしてローマの美意識が息づくコレクションが、あなたのホリデーシーズンを永遠に輝かせます。

今年の冬は、ブルガリが奏でる光の世界で、自分らしい煌めきを見つけてみませんか？