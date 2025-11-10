小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は、「REDMI Pad 2 Pro 5G」の6GB＋128GBモデルと「REDMI Pad 2 Pro」の8GB＋256GBモデルを11月12日に発売する。価格は、Pro 5Gが5万8980円、Proが4万6980円。9月の新製品発表会で発表されていた機種で、今回発売日が発表された。

「REDMI Pad 2 Pro」シリーズは、約12.1インチのディスプレイ（2560×1600、最大120Hz駆動）を搭載したAndroidタブレット。チップセットは「Snapdragon 7s Gen 4」、1万2000mAhの大容量バッテリーを備える。

また、「REDMI Pad 2 Pro 5G」では、シリーズで初めて5G通信モジュールが搭載された。別売りでスタイラスペンとキーボードが用意されている。

「REDMI Pad 2 Pro 5G」は、同社直営店とECサイト（mi.com、楽天市場店）のほか、Amazon.co.jpやIIJmio、ヨドバシカメラやビックカメラなどの量販店で取り扱われる。なお、11月25日までに購入すると、「REDMI Pad 2 Pro カバー」（グレー、3980円相当）が進呈される。

「REDMI Pad 2 Pro」（8GB＋256GB）は、ヨドバシカメラやビックカメラ、ヤマダデンキ、上新電機で購入できる。