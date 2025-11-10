¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡×ºæ²í¿Í¡¢°æÀîÍÚ¤Ë20¿ôÇ¯¡È¤¹¤Ã¤«¤êñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¿¡É¤³¤È
ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö°Â½»¿Â°ìÏº¤ÎÆüÍËÅ·¹ñ¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿°æÀîÍÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êñÙ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢20¿ôÇ¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºæ²í¿Í¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿°æÀîÍÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°æÀî¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¥à¥¹¤Ã¤È¤·¤¿Ìò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â°æÀî¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Ìþ¤ä¤··Ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿°æÀîÍÚ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î°õ¾Ý¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
ºæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°æÀî¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Æ¤ó¤Ð¤Ê½÷¤Î¿Í¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤Ã¤«¤êñÙ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢20¿ôÇ¯¡£¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤Í¡¢¤¢¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾®ÎÁÍý²°¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿Ìþ¤·¤Î½÷¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Î¡© ¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤Ç¡¢¾éÃÌ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
