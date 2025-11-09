『べらぼう』新たな相関図 ”不穏な新情報”にネット「とても辛い」「いよいよ終盤」
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSが更新され、キャストの相関図が公開された。
【写真あり】新たな相関図を公開！”不穏な新情報”にネット騒然
公式SNSは「相関図を更新しました！」とつづり、総勢31人のキャスト陣を紹介。ネットが注目したのは、蔦重（横浜）と歌麿（染谷将太）の関係性。蔦重から歌麿に対しては「お前を当代一の絵師にして蔦屋の名もあげたい」と思いの矢印が伸びる一方で、歌麿からは「蔦重は変わんねえな」とすれ違う思いが紹介された。
ファンからは「新しい相関図たすかります！」「歌麿君が蔦重さんの元を離れそうになっていて、とても辛いです…」「いよいよ終盤って感じになってきましたね」「相関図でも蔦重と歌麿が…」などの声が寄せられている。
