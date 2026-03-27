「OIMACHI TRACKS」内にオープンする「TOHOシネマズ 大井町」 Dolby Japanは、3月28日にオープンする「TOHOシネマズ 大井町」内に、東京都内のTOHOシネマズ初となる高品質シアター「Dolby Cinema(ドルビーシネマ)」のメディア向け内覧会を開催した。 TOHOシネマズ 大井町ではスクリーン8がドルビーシネマ TOHOシネマズ 大井町は、同じく3月28日に開業する大井町駅直結の商業施設「