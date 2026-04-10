アメリカの3月の消費者物価指数が10日、発表され、前年同月比で3.3％の上昇でした。イラン情勢の緊迫化に伴うガソリン高が物価を押し上げました。アメリカ労働省が10日に発表した3月の消費者物価指数は、前の年の同じ月と比べて3.3％上昇しました。ほぼ市場予想通りの水準ですが、伸び率は2月の2.4％から急拡大しました。イラン情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の高騰が物価を押し上げたもので、ガソリン価格は2月よりも21.2％も