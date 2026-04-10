この春夏のファッションを一歩先取りしたい方へ♡GUESSから、モデル・クリエイターとして活躍するミチを起用した最新ビジュアルが公開されました。アイコニックなバッグやデニム、ワンピースなど、季節感あふれるアイテムが勢ぞろい。軽やかで自由なスタイルが魅力のコレクションに注目です♪ ミチが魅せる最新スタイル♡ 今回のビジュアルでは、国内外で支持を集めるミチがGUESSのアイテムを自身の