「サイズない」となる前に！【UNIQLO：C】大人が似合う♡「カジュアルアウター」

【ユニクロ】が、洗練されたデザインが魅力の「UNIQLO：C（ユニクロ：シー）」シリーズから、「カジュアルアウター」をリリース。シンプルな中に上品さが漂うデザインで、こなれ感を演出してくれそうな、大人にこそ似合いそうな商品。この時期にぴったりな、さっと羽織れそうな気軽さと機能性も兼ね備えています。人気商品は売り切れ必至！ サイズがなくなる前にぜひ急いでチェックしてみて。

リラクシーなツヤ感ジャケット

【ユニクロ】「ボマージャケット」\7,990（税込）

公式サイトで「光沢があり、ほどよい上品感のある素材」と紹介されている、オンオフ着回しやすそうなシンプルなジャケット。カジュアルすぎない印象で、大人女性のデイリーコーデに取り入れやすそうなのが嬉しい。コンパクトな丈感とゆとりのあるシルエットのバランスが絶妙で、パンツにもスカートにもおすすめ。サイドのファスナーを開ければ、さらにゆったりとしたリラクシーシルエットも楽しめます。

フリース襟でつくる暖か × 大人可愛い

【ユニクロ】「パフテックジャケット」\9,990（税込・セール価格）

全体のふっくらとしたフォルムと、取り外し可能なフリース襟が目を引くジャケット。「軽くて暖かい高機能中綿」を使用した「パフテック」を取り入れ（公式サイトより）、機能性をしっかり備えていそうなのも魅力。シンプルなデザインながら、ボリュームのある襟が顔まわりを華やかに見せ、冬らしく暖かそうな装いに仕上がりそう。羽織るだけで気軽に大人の暖か見えを狙うなら、ぜひチェックしてほしい1着です。

ジップアップで魅せるウールのカジュアルスタイル

【ユニクロ】「ニットフルジップジャケット」\8,990（税込）

縦ラインを強調するジップアップデザインと直線的なシルエットが、すっきりとした印象のジャケット。公式サイトでは「ウールブレンド素材に縮絨加工を施し適度なハリとやわらかさのある風合いを実現」と紹介。ウールブレンド生地ならではの優しい風合いとジャケットのかっちり感を絶妙なバランスで取り入れたアイテムです。アウターとしてはもちろん、すっきりとしたシルエットは冬のコートと重ねても活躍してくれるかも。

スタイリッシュに着こなす防風 × 撥水スタイル

【ユニクロ】「ブロックテックパーカ」\9,990（税込・セール価格）

「防風性、透湿性を持った高機能素材」（公式サイトより）を使用し、「小雨程度の水をはじく撥水加工」も施された、寒さや小雨にも負けず着こなせそうなパーカ。裾口についたスピンドルコードや高さのある襟元は、風の侵入を防げそうなうえ、着こなしのアレンジを楽しめそう。デイリーはもちろん、秋冬のアウトドアでも活躍してくれるかも。カラーは大人女性がシックに着こなせそうな、ダークグリーンとブラック、ダークブラウンの3色展開です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ