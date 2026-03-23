【ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition】 4月30日 配信予定 価格：1,800円 レーティング：IARC 3+ ジュピターは、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用パズル「ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition」を4月30日にリリースする。ダウンロード専用で価格は1,800円。 ドット絵パズル「ピクロスS」シリーズに、「悪魔城ドラキュラ（Castl