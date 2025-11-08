ジェラート ピケ カフェに「スヌーピー」のクレープが登場！ジェラピケのルームウェア着た限定アート雑貨も
着心地にこだわったルームウェアを展開する「gelato pique(ジェラート ピケ)」から誕生した「gelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ※以下：ピケカフェ)」に、2025年11月7日(金)より「PEANUTS(ピーナッツ)」との初コラボレーションメニューが期間限定で登場！
“寝る前の甘いものってなんでこんなにおいしいのだろう？”
そんな誰もが共感できるテーマで展開される今回のコラボレーション。スヌーピーの大好物"チョコチップクッキー"をモチーフにしたクレープ、ジェラート ピケのルームウェアを手にしたスヌーピーやアイスをほおばるチャーリー・ブラウンのオリジナルアート雑貨など、ここでしか味わえない＆手に入らない限定アイテムが勢ぞろい。
■必食！スヌーピー＆チャーリー・ブラウンの大好物がスイーツに
今回登場するカフェメニューは、スヌーピーやチャーリー・ブラウンが大好きな食べ物をモチーフにした特別仕様。スヌーピーたちのイラスト入りモナカやマシュマロなど、食べるのがもったいないくらいかわいいトッピングにも注目！
「スヌーピー/ボーダーホイップクレープ」(1340円)
スヌーピーの大好物“チョコチップクッキー”をモチーフにした、遊び心あふれるクレープ。ベリーコンポートの甘酸っぱさとチョコレートソースの濃厚な味わいが絶妙にマッチし、砕いたガトーショコラを混ぜ込んだふんわりクリームが口の中でとろける。
トッピングには、ピケカフェらしいブルーのバニラジェラートと、ホワイト×ブルーのボーダーホイップをたっぷり。仕上げのホワイトチョコソースとクッキークランチ、そしてスヌーピーのイラストが描かれたモナカが見た目にも楽しい。
「チャーリー・ブラウン/ボーダーホイップクレープ」(1340円)
チャーリー・ブラウンの大好物“ピーナッツバターサンド”をイメージした、香ばしさとフルーティーな味わいを楽しめるクレープ。注目は、きな粉と焦がしキャラメルを隠し味に加えたピーナッツバタージェラート。たっぷりのバナナとピーナッツクリームに、和のエッセンスが効いた深みのある味わいに仕上がっている。
「スヌーピーとピーナッツ・ギャング/ジェラートサンデー」(980円)
スヌーピーと仲間たちの楽しげな世界を表現した、見た目もかわいいジェラートサンデー。ブルーバニラジェラート、あまおう苺をたっぷり使ったストロベリーマーブルジェラート、香ばしいピーナッツバタージェラートの3種類のジェラートを贅沢に盛り付け。ふんわり軽いホイップクリームとカラフルなチョコスプレー、仲間たちが描かれたモナカトッピングで、味わいも見た目もワクワク感満載。
「スヌーピー/ボーダーホイップラテ」(ICED 890円/HOT 920円)
ミルクとコーヒーに香ばしいブリュレシロップを合わせた、やさしい甘さとほろ苦さが広がる一杯。アイスには、ホワイト×ブルーのふんわりホイップクリームにホワイトチョコソースとクッキークランチをのせ、スヌーピーのイラスト入りモナカを飾って華やかに。ホットには、とろけるチビマシュマロと濃厚なホワイトチョコソース、クッキークランチの食感が合わさり、スヌーピーのイラスト入りマシュマロでかわいらしさもプラス。
「チャーリー・ブラウン/ボーダーホイップラテ」(ICED 890円/HOT 920円)
バターのコクが香るピーナッツバタークリームを合わせた、まろやかで深みのある甘さが楽しめるドリンク。アイスには、チョコホイップ×ホイップクリームを重ね、砕いたアーモンドとピーナッツソースをトッピングし、チャーリー・ブラウンのイラスト入りモナカで贅沢に。ホットには、ふんわり溶けるチビマシュマロとピーナッツソース、香ばしいアーモンドをのせ、チャーリー・ブラウンのイラスト入りマシュマロを添えて。
■カフェ限定雑貨！ジェラピケ着用の特別アートがかわいすぎ
今回のコラボでは、ピケカフェならではのやさしい世界観をまとったPEANUTSの仲間たちが雑貨になって登場。ジェラート ピケを象徴するブルーの2ボーダーのルームウェアを持った愛らしいスヌーピーや、枕を抱えて眠そうにあくびをする姿、おいしそうにアイスを頬張るチャーリー・ブラウンなど、ここでしか出合えない特別なアートが魅力。
「オリジナルアート マグボトル」(各3630円)は、広めの飲み口で氷も入れやすく使いやすさ抜群。「オリジナルアート マグカップ」(各2970円)は、アメリカで長く愛され続けているクラシックなダイナーマグ型。ブルーとブラウンそれぞれ異なるカラーを内側にあしらい、外側とのコントラストが目を引くデザインに。
「キャンバスミニトートバッグ」(3960円)は、丸底仕様で見た目以上に収納力があり、500ミリリットルペットボトルや先に紹介したマグボトルを立てて収納できるボトルホルダー付き。内ポケットも備え、小物や鍵もすっきり整理できる。
プチギフトにも最適な小物も充実。「バンダナ」(1540円)は、ルームウェア姿のキャラクターたちが自由にのびのびと描かれ、ハンカチとしてはもちろん、首元のスカーフやバッグのアクセントにもアレンジ自在。「アクリルキーチェーン」(各1980円)は、表面に凹凸を施した懐かしい質感が魅力で、4色展開だから集めたくなるかわいさ。「ダイカットステッカー」(各880円)は、スマホケースやPCに貼れるサイズ感で、お気に入りのアイテムを彩るアクセントに。
■表参道ヒルズ店限定！特別ラッピング＆アートラテ
表参道ヒルズ店が、2025年11月7日(金)〜11月19日(水)の期間限定でPEANUTSの世界に包まれた特別仕様に変身！店内はスヌーピーや仲間たちのアートを散りばめた装飾で彩られ、訪れるだけで心が弾む空間に。
さらに、表参道ヒルズ店だけで楽しめる「PEANUTSキャラクターアートラテ」(全4種・各760円)も登場。2ボーダーのルームウェアを手にしたスヌーピーや、サリーとの2ショットなど全4種類のデザインから選んでオーダーしよう。
カフェメニューは2025年11月7日(金)〜12月7日(日)の期間、ジェラート ピケ カフェ全店で販売。各店舗、各日数量限定となるため、狙っているメニューがある人は早めの来店がおすすめ。
限定雑貨は2025年11月7日(金)より、全国のジェラート ピケ カフェ店舗では開店時間から、「gelato pique」オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINEでは同日12時から販売開始。
また、「gelato pique(ジェラート ピケ)」では、2025年11月7日(金)より、PEANUTSとコラボレーションした新作コレクションが登場！PEANUTSの仲間たちの“おやすみ前”の幸せな時間をテーマにしたルームウェアや寝具、スヌーピーの子犬時代「デイジーヒルパピーズ」デザインのキッズ&ベビー向けアイテムが展開されているので、合わせてチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
