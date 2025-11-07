６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円０６銭前後と前日と比べて１円０５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７６円７５銭前後と同４０銭弱のユーロ安・円高だった。



米民間再就職支援会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが６日発表した調査で、米企業や政府機関が計画する１０月の人員削減数が１５万３０７４人と前年同月と比べて２．８倍に増え、１０月として２２年ぶりの高水準となったことが分かった。前日までの米労働市場に対する楽観的な見方が後退するとともに、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による年内の追加利下げ観測が再び台頭し、米長期金利が低下。日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いに押されるかたちで、ドル円相場は一時１５２円８３銭まで軟化した。その後は下げ渋る動きとなったが、ＮＹダウをはじめ米主要株価指数の下落が重荷となり戻りは限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５４７ドル前後と前日に比べて０．００５５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS