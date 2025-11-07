¡Ú¤ß¤ä¤³S¡Û¥·¥²¥ë¥·¥ç¥¦¥°¥óV¤Ç¼«¤é½Ë¤¦¡ª¹¬¤¬º£½µÉüµ¢¡¡Â¨½Å¾Þµ³¾èµ¡²ñ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡¡Éüµ¢¤ò¼«¤é½Ë¤¦½Å¾Þ³Í¤ê¤Ø¡½¡½¡£8·î9Æü¤ÎÃæµþ¶¥ÇÏ¤ÇÍîÇÏÉé½ý¤·¡¢±¦Â¤Î¤«¤«¤È¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¹¬±ÑÌÀ¡Ê49¡Ë¤¬8Æü¤ËµþÅÔ¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¡£JRAµ³¾è¿ô2Ëü4912²ó¤ÏÉðË¤Î2Ëü5359²ó¤Ë¼¡¤°µÏ¿¡£·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò½Å¤Í¤¿¡ÈÅ´¿Í¡É¤Î¼ê¹Ë¤µ¤Ð¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£µþÅÔÆüÍË¥á¥¤¥ó¤Î¡ÖÂè15²ó¤ß¤ä¤³S¡×¤Ï¥·¥²¥ë¥·¥ç¥¦¥°¥ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç½Å¾Þ¤Ëµ³¾è¡£5·î¤Î¥¨¥×¥½¥àC°ÊÍè¤Î½Å¾ÞV¤Ê¤é¡¢JRA½Å¾Þ50¾¡ÌÜ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Éüµ¢½é½µ¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£±¦Âìû¹ü¡Ê¤·¤ç¤¦¤³¤Ä¡Ë¤Î¹üÀÞ¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¹¬¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¡£ÅÚÆü¤ÎµþÅÔ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì5°È¤Ëµ³¾è¡¢¤ß¤ä¤³S¤Ï¥·¥²¥ë¥·¥ç¥¦¥°¥ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç»²Àï¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤Ê¤ê½Å¾Þ¤Ë¤â¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡¡8·î9Æü¤ÎÃæµþ4R¤ÇËÜÇÏ¾ìÆþ¾ì¤ÎºÝ¤ËÍîÇÏÉé½ý¡£¡Ö¤«¤«¤È¤Î¹üÀÞ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ÏÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤±¤Æ¼£¤¹²Õ½ê¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Íý³ØÎÅË¡»Î¤µ¤ó¤¬µÙ¤ß¤òÊÖ¾å¤·¤Æ»Ü½Ñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁá´üÉüµ¢¤Ë´¶¼Õ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌó3¥«·î¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¡£18Ç¯¤Ë±¦Éª¤Î³«ÊüÊ´ºÕ¹üÀÞ¤Ç3¥«·î¼å¤ÎµÙÍÜ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Öº£²ó¤ÎÊý¤¬1¡¢2½µ´Ö¤¯¤é¤¤Ä¹¤¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿ÈºÇÄ¹¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¥»¥¤¥¦¥ó¥Ï¡¼¥Ç¥¹¤Ëµ³¾è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àè½µ2Æü¤ÎÉüµ¢¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬ÃÇÇ°¡£¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¾è¤ì¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1½µÁ°¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Éüµ¢½µ¤¬G1¤À¤È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤·¤Í¡×¡£ÂåÂÇµ³¾è¤Î¿û¸¶ÌÀ¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊÊ¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÍîÇÏÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÎ¤À¤Ã¤¿¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª²Û»Ò¤Î¿©¤Ù²á¤®¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È±ÉÍÜ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡JRA¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿µ³¾è¥ì¥³¡¼¥É1081²ó¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤ÄÅ´¿Í¡£´Ø·¸¼Ô¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¯¡¢¥·¥²¥ë¥·¥ç¥¦¥°¥ó¤ÎÂç¶¶»Õ¤Ï¡Öµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¿Í³Ê¼Ô¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¹¬¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÏÈ½ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÀèÀ¸¡ÊÂç¶¶»Õ¡Ë¤Î»Ø¼¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¤ß¤ä¤³S¤Ï17Ç¯°Ê¹ß¡¢6²óµ³¾è¤·¤Æ4Ï¢ÂÐ¡£19Ç¯¥ô¥§¥ó¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê7ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡¢22Ç¯¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Û¡¼¥×¡Ê11ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤ÈÉúÊ¼¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¹¥ÁêÀ¤Î½Å¾Þ¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Î´üÂÔ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¤ë¡£