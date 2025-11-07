阪神は６日、元監督で今季は１・２軍打撃巡回コーディネーターを務めた和田豊氏（６３）のヘッドコーチ就任を発表した。西宮市内の球団事務所で行われた会見で、２日前に藤川球児監督（４５）から就任依頼があったことを明かし、「束になって戦う」と決意表明した。秋季キャンプ地の安芸で対応した藤川監督は、２リーグ分立後球団史上初となるリーグ連覇のために、和田氏の「タイガースにかける情熱」が不可欠と熱い期待を寄せた。

球団旗を背にキリリと表情を引き締め、会見の席に着いた。急転直下のヘッドコーチ就任。虎一筋４１年。猛虎を知り尽くす和田氏でも今回ばかりは驚きを隠せなかった。

「この秋季キャンプも残留してＳＧＬスタジアムで練習を見ていましたので。ホント、正直なところ驚いています。もうそれが率直な感情です」

２日前、安芸キャンプに合流した藤川監督から電話があった。「連覇に力を貸してください」。予想もしないオファーに「他の言葉がいらないぐらいびっくりしました」。ただただ仰天しつつ、「監督というのは決断の連続。迷うこともあると思う。その時に肩を押してあげられるように。束になって戦う」。最後は和田氏らしく快諾した。

チーム屈指の指導経験を誇る。２００１年に現役を引退してから打撃コーチなどを歴任。１２年から１５年までは１軍監督を務め、１４年はシーズン２位から日本シリーズ進出を果たした。その後もオーナー付シニアアドバイザーなどに就き、今季は１・２軍打撃巡回コーディネーターとして２年ぶりのリーグ優勝に貢献した。

「すべて自分がお願いした形になりました」

藤川監督が安芸で舞台裏を明かす。球団初のリーグ連覇を成し遂げるために何が必要か。熟考した末に導き出した答えが、「この１年間、選手を見ながら、首脳陣の方も見ながら支えてくれた」和田氏のヘッドコーチ就任だった。

現状維持では連覇は果たせない。今キャンプのテーマに中継ぎ右腕の台頭と若手野手の育成をテーマに掲げる中、「タイガースにかける情熱。それを強く持っていらっしゃる」と猛虎愛にあふれ、経験豊富な和田氏は参謀役としてうってつけの存在だ。平田２軍監督、藤本総合コーチに加えて３人のチーフコーチの名前も挙げ、「オールタイガースでね。（２リーグ分立後）一度もできなかった連覇でしょう。これを突き破るには全勢力をかけて勝ちに行く」と言葉に力を込めた。

「連覇が最重要課題。そのために一歩一歩進まなければいけない」。指揮官は「連覇」というワードを６度、連呼した。和田ヘッドは近日中に安芸キャンプに合流予定。強力タッグで難題に挑む。

◆和田 豊（わだ・ゆたか）１９６２年９月２日生まれ、千葉県出身。６３歳。現役時代は１７４センチ、７２キロ。右投げ右打ち。我孫子−日大を経て、８４年度ドラフト３位で阪神入り。好打の内野手としてチームを引き締め、９３年にセ最多の１６１安打。阪神一筋でプレーし、０１年引退。通算１７１３試合（球団６位）、１７３９安打（同４位）、２９本塁打、４０３打点、打率．２９１。阪神コーチなどを経て、１２年から４年間監督を務めた。