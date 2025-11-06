理想科学が反発、今期最終利益予想引き上げ自社株買いを発表

理想科学工業<6413.T>が反発している。同社は５日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想の修正と自社株買いの実施を発表した。最終利益予想を従来の見通しから４億円増額して４５億円（前期比１０．１％増）に引き上げたほか、取得総数４７万株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．７４％）、取得総額５億円を上限とする自社株買いを実施する。これらを手掛かりとした買いが入った。



第３四半期（１０～１２月）に政策保有株式の一部売却に伴う特別利益を計上する見込みで、業績予想に織り込んだ。半面、販売が想定を下回る見通しとなったことを踏まえ、今期の売上高予想は９億円減額して７７２億円（同１．９％減）に引き下げた。自社株の取得期間は１１月１９日から１２月２３日まで。９月中間期の売上高は３７６億２０００万円（前年同期比１．４％減）、最終利益は１７億９１００万円（同０．５％増）となった。



出所：MINKABU PRESS